王道銀、LINE 最具純網銀相

2018-03-20

〔記者李靚慧／台北報導〕金管會規劃開放純網銀，設定只發兩張執照，市場鎖定王道銀行與LINE最有機會申請。但王道銀行強調，早就朝純網銀發展，除非未來業務限制可放寬，否則寧可維持商業銀行型態。部分銀行直言，主管機關明顯是為LINE「量身打造」純網銀法規；但經側面了解，LINE對於是否要來台發展金融業務，至今尚無定論。

業務是否放寬 王道銀觀望

王道銀行表示，該行就是全台第一家「原生數位銀行」，目前無論開戶、發卡、推廣房貸、信貸等業務，都是採取「純網銀」營運模式，因是由工業銀行執照轉型，目前資本額二四一億元，超過純網銀門檻，但並不打算轉型純網銀。

王道銀行表示，轉型數位銀行一年多來，開戶數已超過十四萬戶，顯示民眾接受度逐漸提高；如果主管機關未來考量純網銀的業務特性，放寬某些限制，該行才會積極評估申請純網銀執照的「可能性」與「必要性」。

銀行業者認為，走純網銀模式，適合開設實體分行速度慢、成本高的業者，才能快速發展銀行業務，這對王道銀行來說是最佳發展模式，但未必要再砸錢申請一張執照。

LINE來台發展金融？ 無定論

銀行業者研判，金管會開放純網銀執照，應該是為了LINE等國外行動支付大咖「量身打造」，但台灣市場太小、又沒有人口紅利，這些科技大咖進入金融業後，角色轉變為「保管社會大眾錢財之責」，須受銀行法高度監理，LINE是否願砸百億來拓展網銀業務，仍待觀察。