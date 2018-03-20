純網銀開放！ 資本額百億、2執照

2018-03-20

相關方案已研議 預計下月定案出爐

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣終於要開放純網路銀行！金管會主委顧立雄昨表示，相關方案已積極研議中，預計四月定案出爐，將比照傳統銀行，申請資本額為一百億元；另考量國內已有三十八家銀行，初期只會開放兩張純網銀的執照。

社群通訊軟體LINE有意在國內設立純網路銀行，曾主動向金管會詢問相關法令問題；金管會也在今年二月派員到日韓考察，內部正在研議相關方案，朝開放的方向前進。

國內是否開放純網銀，從二○一五年曾銘宗擔任金管會主委開始討論至今，前後歷經六位主委，顯示此議題複雜性，一直到現任主委顧立雄才拍板開放。

純網銀是只有總行，沒有分行據點或ＡＴＭ（自動櫃員機），透過網路向客戶提供開戶、對帳、轉帳、信貸或投資理財等金融服務；包括美國、德國、日本、韓國與中國等國家，都已開放純網銀。

根據統計，截至去年底，國人透過銀行附設的網路銀行進行交易金額約新台幣一．九兆元，雖然比國人使用ＡＴＭ交易的十．九兆元低了許多，但民眾越來越習慣使用網路銀行，將有助於純網銀在國內設立。

顧立雄表示，開放純網銀有幾個環節要考慮，第一是「開放家數」，為避免國內金融市場過度競爭，原則上只會提供兩張執照給純網銀；第二是「資本額門檻」，初步規劃比照傳統銀行，也就是一百億元；第三是「營業範圍」，若純網銀與傳統銀行資本額都是一百億元，只要相關資安問題能夠克服，原則上不會有太多限制。

落實產金分離 研議重點

第四個是「產金分離」問題，因為對純網銀有興趣的業者多為非金融產業，要如何落實產業與金融分離，是金管會思考研議的重點。

顧立雄認為，考量金融專業人士的適格性問題，若有意申請純網銀者，願意跟金融機構雙方攜手合作，可借重其相關經驗，落實風控與監理，這將有利於純網銀之經營。