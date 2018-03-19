他山之石／再生能源大國 德漸進降傳統發電

2018-03-19

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年一月一日早上六時左右，德國創下全國用電幾乎百分之百來自再生能源的全球新里程碑；同一時間的燃煤、天然氣及核能等傳統電廠也大幅降載。但德國從原本高度仰賴傳統電廠，轉型成為再生能源大國，且有機會在二○二二年達到全面廢核目標，這個過程並非一蹴可幾。

德國的石油及天然氣等天然資源並不豐富，多依賴進口，這是德國推動再生能源政策的主因，且該國在再生能源政策方面，也的確是世界先驅。

德國早在一九九一年就制定電力收購制度的補助辦法，政府不僅保證完全收購民間生產的再生能源，還提供發電設備成本補貼，以促進再生能源的開發；當時，再生能源僅占德國能源的一．三％，必須高度依賴燃煤及核能發電。

二○○○年德國再推出「再生能源法」，將風力、太陽能、地熱等能源加入，政府簽訂廿年長期合約，鼓勵民間投資再生能源；此後，再生能源占總電力供應比重就由七％升到去年的卅三％。

但德國在發展再生能源過程中，並沒有立刻全面停止傳統的發電，而是採漸進式地降低發電比重。例如去年核能發電仍占德國電力來源的十一％左右，燃煤發電仍占卅七％，天然氣發電占十三％，主因是再生能源中的風力和太陽能等，仍受到天候不可控因素影響。

德國可順利進行能源轉型，另一個重要因素是鼓勵企業投資研發節能科技，制定民眾節電的獎勵措施，也使得近年德國用電量有下滑趨勢，甚至出現再生能源發電量太多，必須輸出他國、賠錢賣電的「負電價」情況。