工商界最在意供電穩定 可接受漲價

2018-03-19

經長︰電價漲兼顧三原則

不影響物價、照顧民生及節能

〔記者李雅雯／台北報導〕經濟部長沈榮津昨出席「台北電器空調3C影音大展」，針對新版電價四月起上路，他指出，住宅每月五百度以下及小商家一千五百度以下用電不調漲，逾八成的住宅用電戶及小商家不受影響，工業等用電大戶估計調漲三．五％，「應該是合理」，工商界多表示可接受電價調漲三％左右，他們最在意的是希望政府穩定供電。

電價費率審議會上週五決議，將原平均電價二．五四八八元調漲為二．六二五三元，漲幅為三％，因五百度以下住戶及一千五百度以下小商家不調整，三％漲幅分攤到工業大戶或用電量較高的住宅、商家，平均負擔漲幅約三．四五％。

沈榮津表示，這次召開電價費率審議委員會是希望兼顧三個原則，不影響物價、照顧民生及節能；因八成以上用戶不受影響，也不會有推升早餐店、美髮店等小商家成本上漲的疑慮，對物價通膨影響僅○．○八％。

他強調，台灣電價在國際上實屬偏低，不少學者也呼籲要適度地調整，調漲三％應該是很合理，不少工商界說三％可以接受，因相較電價調漲，他們更加重視穩定供電。

行政院長賴清德昨出席該展覽時則強調，為達成節能減碳、促進能源轉型目標，行政院推動三項政策，第一是鼓勵家戶加裝智慧電表，預計今年九月加裝智慧電表用戶可達廿萬戶，二○二一年時可增加到一百萬戶，二○二四年時達到三百萬戶；第二是政府提供節能標章，幫助民眾選購適合的家電；第三是攜手地方政府舉辦節電比賽，與民間共同合作，讓台灣能源轉型成功。

賴揆表示，為達到非核家園目標，兼顧穩定供電、減少空污，也將持續推動多元創電，不僅利用火力發電，也推動再生能源。