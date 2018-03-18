殺小姑 砌人形水泥塚

2018-03-18

再見屍體 嫂冷血：好噁心

〔記者王宣晴、邱俊福、陳恩惠、吳仁捷、陳薏芸／綜合報導〕新北市發生驚悚水泥封屍命案，三十八歲女清潔工張芳馨與三十七歲小姑葉秀鳳，因祖產糾紛、相處積怨，五天前狠殺小姑後，不知道該怎麼「消屍」，竟連續三天運三十四包水泥回家，直接在葉女房內把死者砌成一座「人形水泥墓塚」；警方昨鑿開人塚，屍體重現，張女看了一眼，竟冷血說：「好噁心！」

檢警調查，葉家十五年前在新北市新莊民安路買下一間公寓，父母過世後，房產由兄妹三人共同繼承，小弟搬出去住，葉兄與張女婚後帶著兩名幼子與未婚的葉女同住，姑嫂因房產問題鬧得不愉快。

啞鈴砸昏 浴室溺斃

本月十三日，張女與兄長通話，得知小姑一週前曾致電其娘家，抱怨她不肯搬走，張女還說小姑嗆稱：「把你們張家的女兒帶回去。」她氣的找小姑理論，雙方起口角。

張女說，一小時後她送完孩子上學返家，見小姑準備上班，一氣之下拿起寬版透明膠帶勒小姑，對方剛洗完澡頸部濕滑而未果，還被小姑咬傷手臂，她跨坐倒地的小姑身上，抓起一旁六．三公斤啞鈴狠砸下去。葉女求饒，甚至驚喊：「妳要殺了我？」但張女殺紅眼未停手，連砸數下把對方頭蓋骨都打破才住手，見葉女尚有氣息，再將其拖進浴室壓進浴盆溺斃。

死者房間 水泥封屍

張女因為不會開車，無法「運屍」，乾脆把屍體移到葉女房間的牆邊，用三條棉被覆蓋，擔心屍臭，想起以前看過有人用水泥把屍體藏在牆壁內的電影情節，決定水泥封屍。當天先買十三包水泥，接著兩天又買來二十一包水泥，還把其中一家店內的庫存整箱搬走。張女完成人形水泥塚後，擔心仍有屍臭，又在房間點精油去味，再將房門反鎖，避免家人進房。

失蹤多日 破門驚見

因葉女失蹤多日，未進公司及她十六日預定參加的路跑活動都未參加，游姓友人、葉女老闆察覺有異，會同葉兄前往警局通報協尋，警方要葉兄回家去妹妹房間看看有無線索，前晚九時破門，驚見妹妹房內竟有水泥砌出的人形體，嚇得報警。

警方、張女和葉兄等人回現場，發現張女神色游移，突破其心防後，張女承認「人是我殺的，也是我埋的」，警方昨早帶著工作人員鑿開水泥，尋獲遺體。

張婦承認犯行後表現冷靜，供稱為避免屍臭，才選擇水泥封屍，訊後遭法官裁定收押。