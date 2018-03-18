2018-03-18

〔記者黃佳琳、魏瑾筠、王宣晴、邱俊福、吳仁捷／綜合報導〕卅八歲清潔工張芳馨虐殺小姑葉秀鳳，手段兇狠，殺人後為了滅證，想起數年前曾看過的社會電影，竟然使用水泥封屍；但在同事、友人面前，張女個性單純直爽，相當疼愛小孩，得知她犯下殺人重罪，直呼不可思議。死者葉秀鳳任職會計，在朋友與老闆眼中，是個個性直爽、熱於助人的女孩，工作認真、負責。

張女大哥說，妹妹十八歲時嫁給高職同學，因男方在中國工作時外遇，婚姻維持不到三年。離婚後，妹妹留在高雄賺錢順便照顧父母，後來北上工作，結識現在的丈夫，結婚十幾年、生下兩個小孩。

張女大哥指出，妹妹逢年過節會帶老公、小孩返回高雄娘家，妹婿擔任守衛工作，妹妹原本在家專心照顧小孩，兩年前開始當清潔工補貼家用。

同事透露，聊天時曾聽張女提及小姑個性孤僻、獨來獨往，但未聽過她抱怨小姑。

葉女在室內裝修公司擔任會計十一年，上班準時，不會突然曠職，近期因公司有新進人員，楊姓老闆發現她工作更加積極，因此十三日葉女沒有如期上班，又連繫不上時，就認為不對勁。

葉女是「螢光跑旅」網路社團成員，友人游男說，葉女每次買跑步用品，都會在社團群組告知成員有沒有需要代買，前天她要跟社團成員相約赴台東參加路跑，說要先幫所有人買火車票，未料沒到火車站，當時他就感覺怪怪的，想不到竟然遇害。