新聞分析》台旅法生效 台美關係再進階

2018-03-18

記者蘇永耀／特稿

美中台三角互動，猶如作用力與反作用力之間的關係。隨著中國對台威脅日益增壓，台美關係也朝增溫趨勢，美國川普總統簽署對行政部門具約束力的「台灣旅行法」，正為台美正常化往來邁出重要一步。

台美之間過去雖有「台灣關係法」做為美國對台的法律依據，藉此平衡美國與中國之間在三公報的「一中政策」，並繼續提供軍售支持台灣的防衛力量。

不過，對照美國與日本在冷戰時期簽署的美日安保條約，也會隨著區域變化而適時修正更新，包括為了因應朝鮮與台海局勢，而將「周邊有事」也納入安保範圍。運作將近四十年的「台灣關係法」，在平衡中國區域升高的力量，顯然愈來愈「力不從心」。台美關係必須有「再進階版」的法律基石。

一九九五、九六年台海飛彈危機，北京在東南沿海導彈部署增加後，美國友台議員曾推「台灣安全加強法案」，希望美國在安全及軍售上給予台灣進一步支持，但因行政部門的反對，法案在公元二○○○年雖經美國眾議院壓倒性票數通過，最後仍擱置在美國參議院。

這次，「台灣旅行法」在美國獲得朝野黨派、國會及白宮之間一致的共識。法案不僅在眾議院、參議院均獲無異議通過，川普總統選擇簽署法案，而不是坐等法案自動生效，更說明美國行政部門對未來執行法案的正面態度。這是繼美國政府實施「台灣關係法」以來，另一部重要的對台法案，政府高層的往來如能正常化，也標示著台美關係已進入新的階段。

台美關係的增溫，除反映兩國之間民主價值及地緣利益的接近，最大的反推助力還是在於中國對區域威脅的陡升。光看中國軍費自去年首度破兆元人民幣，今年預算再度成長破兆，兩岸軍力擴大失衡，台海一旦成為中國突破第一島鏈的「軟肋」，周邊情勢也將隨之不穩，台美強化合作而有其迫切性。

如同「台灣關係法」，未來「台灣旅行法」執行情況，包括台美高層互動要提高至什麼樣的層級，以及是否涵蓋軍事層面等，取決美國行政部門的主導權，這也是因應中國區域威脅，經由美國國會正式授權，擴大美國在亞太布局「再平衡」力量的重大舉措。