台旅法通過 學者籲北京理性看待

2018-03-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法」，牽動台海情勢。學者昨認為，法案通過，顯示台灣做法受到美國政府的肯定，是台美關係的強化，對台美雙方來講是正常發展，中國應理性看待。

法案生效 華府反中策略結果

中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程受訪表示，川普簽署台灣旅行法，代表美國政府願意接受、支持此法律，未來落實上「應該比較沒問題」；他並說，台灣旅行法的通過是美國整體策略反中的結果，台灣並沒有主動介入，也凸顯美國肯定台灣的某些做法。

林文程認為，至於是否會影響兩岸關係，要看北京如何面對這件事，當中國沒辦法直接與美國對抗時，就很有可能拿台灣開刀，台灣需有所防範。

淡江大學陸研所榮譽教授趙春山指出，台灣旅行法通過後，真正的問題還是在「如何落實」，法制化後是否會因此發展出一套規則，「還要看美國」；趙認為，台灣旅行法是美國國內法，中國就算有意見，也應不至於影響兩岸關係，最主要還是要看美國未來如何執行。

健行科技大學教授顏建發受訪時指出，美國此舉表示台灣備受重視，對台灣來講是「情勢大好」，未來很有可能其他國家也會跟進；同時也凸顯，中國在國際上壓迫台灣，只會讓其他國家替台灣開啟其他可能空間。