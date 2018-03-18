化解鋼鋁關稅危機 鄧振中今訪美

2018-03-18

〔駐美特派員曹郁芬、記者李欣芳／綜合報導〕為化解川普政府對台灣出口到美國的鋼鐵和鋁課徵懲罰性關稅的危機，蔡英文政府將派出閣員級的資深官員前往華府溝通。行政院政務委員鄧振中昨證實，他今天將率領經貿官員訪美，預定拜會美國商務部、貿易代表署等單位，了解美方具體做法，並爭取鋼鋁關稅豁免。

美國總統川普八日根據美國貿易法案的二三二條款，在白宮正式簽署行政命令，對進口美國的鋼材課徵二十五％、對進口鋁課徵十％的關稅。表示在北美自貿協定談判期間，會暫時豁免加拿大與墨西哥的關稅，而對美國重要的盟邦會依個案檢視。他們除了保護美國的產業，也努力對美國那些軍事與貿易上的朋友們，展現極大的彈性與合作。

由於這項行政命令將於三月二十三日起實施，許多美國盟邦已派出閣員到華府溝通，爭取美國的豁免。包括日本外相河野太郎、韓國外長康京和目前都在華府訪問，除了溝通北韓等國安議題，化解美國的懲罰性關稅也是目標之一。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中，今也將率領經濟部國貿局、工業局官員到美國華府訪問，預計拜會商務部、貿易代表署等機關。

鄧振中說，這次訪美主要是傳達台灣鋼鋁產業界對美方加重課徵鋼鋁關稅的關切，並向美方說明，台灣對美國的鋼鋁產業並未造成威脅，台灣是美國的安全夥伴，希望爭取鋼鋁關稅豁免。而除了爭取維護台灣鋼鋁產業的出口利益外，也將進一步了解美方對加重課徵鋼鋁關稅的相關做法。

據悉，這次有超過十位的台灣鋼鋁產業界人士前往美國，並與鄧振中率領的經貿官員在美會合。

美國是全球最大鋼材進口國，全球共有一一○個國家對美出口鋼材，前十名分別是加拿大、巴西、南韓、墨西哥、俄國、土耳其、日本、台灣（佔四％）、德國、印度。