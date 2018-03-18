台旅法生效》軍方：盼國防部長今年就能訪美

2018-03-18

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統川普簽署「台灣旅行法」，資深軍方官員昨指出，軍方對台美軍事合作與交流正常化充滿樂觀期待，盼國防部長在今年內就能正式訪美。對於年度將舉行的漢光演習，我方希望美軍觀演團能有現役高階將領出席，意義會更加特殊。

我國防智庫將掛牌 美誰出席受矚目

官員並表示，美國總統川普簽署「台灣旅行法」，除了增進台美合作交流之外，也對友我的國家起示範作用，放寬對我國軍事官員訪問各國的限制。

國防部籌設的國防智庫「國防安全研究院」將於今年五月正式掛牌成立，由前國防部長馮世寬擔任首任董事長，我方規劃邀請美日等國高階現職與卸任官員來台觀禮，但友邦官員是否能成行？國防部對外仍語帶保留，強調研究院尚在籌備，其他部分暫難回應。

官員表示，美方過去都是由退伍上將組成觀演團來台觀摩我國三軍聯合漢光演習，由於今年度漢光演習實兵操演規模將會擴大，我方希望美軍觀演團能有現役高階將領出席，意義會更加特殊。

美國與我國斷交後，美國行政部門對台美交往設下許多政治性的限制，包括我國總統、副總統、外交部長與國防部長等具有國家主權象徵意義的政府首長，不得踏入美國華府，但可在美國其他城市進行過境停留。

在軍事交往的限制上，資深官員表示，美方對我國高階軍事官員訪美設下限制，包括台灣參謀總長可以每兩年訪美一次，台灣陸海空軍的上將司令，可採輪流方式訪美，但每年只能有一位；另一方面，台灣高階軍事官員訪美時，仍不能穿著軍服，只能穿著西裝出席會議。

他舉例說明，美台有關國安國防合作的「蒙特瑞會談」，以及每年一度的國防工業會議，出席會議的國防部副部長及相關將領，都是著西服出席；美國太平洋司令部舉行重要儀式或會議時，我方軍事首長如嚴德發任參謀總長及李喜明任海軍司令時都曾受邀，位置也安排在第一排，但仍然只能穿著西服，而不是與其他受邀國家的軍事首長一樣，穿著軍服出席。