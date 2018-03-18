台旅法生效》阿米塔吉：川蔡應找機會見面

2018-03-18

前副國務卿提七點建議

〔駐美特派員曹郁芬／華府十六日報導〕由美國前副國務卿阿米塔吉領導的小組在最新發表的報告中建議，川普總統與台灣總統蔡英文應找機會見面，國務院助卿與國防部助理部長層級官員應以美國在台協會理事會成員的非官方身分，每年訪台進行對話。同時，美台應進行以救災和人道救援為主的軍艦互訪。

川普今已簽署鼓勵美台各層級官員訪問的台灣旅行法。由智庫「2049計畫室」董事長阿米塔吉、執行主任石明凱及研究員易思安共同執筆的「美台關係大變局」，對美台高層互訪做出具體建議。這份報告針對提升美台關係做出七點建議，在高層互訪部分，報告建議美內閣層級官員與最高民選官員應經常性訪台。

與台談判自由貿易協定

此外，川普政府應成立一個跨部會的政策工作小組，以評估如何與台灣長期維持正常、穩定與建設性關係。

第三，美國政府應仿照與南韓、新加坡與澳洲的模式，開始與台灣談判自由貿易協定。

協助台灣發展自製潛艦

第四，川普政府應將對台軍售常態化，對台灣軍購要求及協助台灣發展自製潛艦項目所需的商售執照給予及時答覆。軍售決定應單純基於台灣的戰略及作戰需求，以防禦為主，北京不應事前被諮商。實踐對區域安全的承諾，比美中外交交往更為重要。

第五，川普政府應針對雙邊國防與安全關係發展執行一個聯合工作計畫。與台灣更深入並廣泛的國防合作應包括訓練與演習、支援人道救援與救災為主的船艦互訪，並讓具有聯合作戰經驗的軍官經常性交流。具備語文能力的美國軍官，應參加台灣的中程或高階軍校課程。

第六，美國國務院應提出一個全新的構想，增加美台人民間的交流，特別是文化與教育方面。美國應設立一個屬於非營利組織的美台關係全國委員會，以鼓勵雙邊民眾的交流。

第七，川普政府應就供應鏈安全與國防工業合作，成立並執行一個美台雙邊工作小組，以確保最先進科技能為推展美台共享的價值和利益所用。

報告表示，川普的國家安全戰略為美台合作提供的全新機會，是過去二十年少見的。不過，中國也利用華府政治不確定的時機削弱美台關係。

阿米塔吉及歐巴馬政府時代的亞太助卿坎貝爾、國安會亞太資深主任麥艾文等人，曾於二○一六年訪台，與當選總統的蔡英文對話。「2049計畫室」接著與台灣進行了一系列的工作階層對話，這份報告就是對話成果。