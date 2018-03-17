美再揮刀 中國鋁箔高最課稅187％

2018-03-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易摩擦升溫！美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）十五日宣布終裁，一致認定中國進口鋁箔對美國生產商造成實質損害；由於此舉已走完對中國鋁箔的「雙反（反傾銷及反補貼）調查」最後流程，代表美國商務部可據此對中國出口商課徵反傾銷稅和反補貼稅，為期五年，且最高稅率達一八七％。

對中雙反調查 美ＩＴＣ終裁

值得注意的是，華府可以選擇將鋁箔「雙反稅」外加在上週宣布的十％鋁品關稅之上；這樣一來中國鋁箔輸美，最高可能被課以一九七％的懲罰性關稅。

美國商務部先前聲明，上述「雙反稅」決定與「二三二」調查沒有關係。川普總統上週根據「二三二」調查結果，認定進口鋼鋁產品對美國構成國安威脅，將分別課徵廿五％及十％關稅。

若加10％鋁品關稅 可課197％

美國商務部去年三月回應美國鋁業協會貿易執法工作組的申訴，對中國進口鋁箔展開雙反調查，上月底終裁，認定中國鋁箔存在傾銷和補貼情形，將對涉案企業課徵反傾銷稅四十八．六四％至一○六．○九％、反補貼稅十七．一七％至八十．九七％。

值得一提的是，美國ＩＴＣ對中國鋁箔雙反案的終裁為一致性決議，委員會正、副主席及兩名委員都投下贊成票；此肯定性終裁，授予美國商務部權限，近期可據以發布對中國進口鋁箔課徵高額的反傾銷稅和反補貼稅。根據美國海關資料，二○一六年美國自中國進口鋁箔金額約三．八九億美元。

對此，中國官方昨日並未做回應，但先前美國商務部終裁後，中國商務部貿易救濟局長王賀軍曾表示「強烈不滿」，稱美國此案的調查過程和結果罔顧世界貿易組織（ＷＴＯ）規則、嚴重損害中國鋁箔出口企業的利益，「中方將採取必要措施以維護自身合法權益」。

美國商務部近期報告指出，自川普去年一月上台以來，華府已對各國進口產品發起近一百起的雙反調查案，較上年大幅增加八十一％，並已先後對中國塑膠緞帶、大口徑焊管、橡皮筋等多項產品發起雙反調查案。

歐盟出手 擬延長中國反傾銷稅

無獨有偶，歐盟執委會本週甫表示，將考慮對不超過十公斤的中國進口鋁箔捲延長課徵五年的反傾銷稅，稅率十四．二％至卅五．六％，因為中國以低於成本的價格在歐洲傾銷包裝用鋁箔材料。此外，歐盟本月初已將中國不鏽鋼無縫鋼管的反傾銷稅（稅率四十八．三％至七十一．九％）再延長五年。