新聞分析》無視法律遊走兩岸 「紅頂學者」堪掌台大?

2018-03-17

記者黃以敬、吳柏軒／特稿

管爺果然是爺，還是縱橫兩岸的大爺！

台大校長遴選爭議不斷，管中閔身為台灣大獨董的兼職未揭露、未利益迴避，所涉誠信問題原來只是小事，長期遊走中國兼課教書，還能避開兩岸法規而列名中國大學所謂名師陣容的本事，更是讓人驚訝。

一直具有中研院研究員、台大教授等公務員身分的管爺，曾在馬政府為官多年，對於兩岸法規及公務員兼職分際哪可能不知。但管爺畢竟不是普通人，不僅無視法令規範，長期在中國兼職教書，還當起中國學校的「導師」。

事情爆發，中研院及台大昨日花了一天，翻箱倒櫃都找不到管爺的兼職申請。其實就算有提申請，公立大學專任老師就是不能在中國兼職教書，誠如曾嘗試申請到中國授課的教授所言，「於法就是不合」；別人不許，為何管爺可以？管爺、台大、中研院絕對不能含糊面對外界質疑。

回想二個月前台大遴選爭議爆發時，許多台大教授提出警語與憂心，指管中閔與財團關係緊密糾葛，恐對台大學術走向造成影響；整起事件發展至今，除了擴及與對岸學界的緊密關係，也涉及財團在中國佈局及中國學術對台磁吸效應等糾葛，學者的警訊與憂心恐成真。

台大如能容許校長是這般人物，未來如何自持學術尊嚴與自律？二十四日台大校務會議，台大如何維護身為台灣高教龍頭的學術自律及自重，學界與外界都在看。

我們要了解，管爺赴中兼職不是台大一校之事，中國除了千顆導彈對台，從過去千人計畫到最新的三十一項對台方案，明顯用錢、用經濟手段，對台搶人、搶研究、搶資金。學術自由不能無視法度，管爺一案只是冰山一角，而這一角若不徹底清查、依法究辦，嚴查兩岸遊走的「紅頂學者」，台灣學術界恐將面臨崩解、走入更大危機。