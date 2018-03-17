管爺牽線 富邦搭廈大布局中國?

2018-03-17

多次共辦兩岸經濟及中國一帶一路相關論壇

〔記者吳柏軒、廖千瑩／綜合報導〕台大校長當選人管中閔與富邦蔡家關係良好。有台大教授分析，管長期被中國廈門大學列為師資陣容及碩博士導師，富邦金與廈大王亞南經濟研究院間有長期合作關係，富邦金又具積極布局中國野心，學者、企業、中國的三邊關係一拍即合。

學者、企業、中國 三邊關係一拍即合

管和富邦金控蔡家關係良好，富邦金可能透過管牽線與廈大合作，共辦兩岸經濟及中國一帶一路相關論壇，以此成為前進中國跳板。富邦金控董事長蔡明興又是管中閔參選台大校長的遴選委員之一，關係耐人尋味。

富邦金控與中國學界多年合作，主要合作學校之一就是廈門大學，雙方長期舉辦海西論壇、海西大講堂等。二○一○年在福州舉辦的兩岸經濟暨金融研討會，就由廈大王亞南經濟研究院承辦，台灣富邦金控、廈門銀行及北大光華─富邦兩岸金融研究中心協辦，該場有三百多名政商人士出席，時任台大講座教授的管中閔，與富邦金控董事長蔡明忠都親自出席。

蔡董發豪語 以福建為起點推進全中國

富邦金更進一步與廈大王亞南經濟研究院在二○一五年成立「廈門大學富邦兩岸金融與產業研究中心」，連續兩年舉辦金融高端論壇，大前年探討中國自貿區建設與發展，前年推「自貿區與一帶一路」高端論壇。

富邦金控董事長蔡明興出席廈大論壇時更曾發下豪語，要做兩岸金融合作的「先行者」，強調二○○八年已經參股廈門銀行，成為首家「登陸」台資金融機構，要以福建為起點推進全中國布局。

有台大教授憂心，當初台大校長遴選傳出管中閔與台灣大副董蔡明興未揭露彼此關係，除遴選資訊不全、未落實利益迴避等爭議，還有財團勢力影響台大學術的隱憂，如今看到管教授與富邦金、中國廈門大學複雜的利益關係，台大對新校長遴選應該有更多審視。