學者憂 台大恐成中國對台灘頭堡

2018-03-17

管長期在中違法兼職至今 若任台大校長…

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕台大校長當選人管中閔長期赴中國廈門大學兼職，涉違反「公務員不得赴中兼職」等相關法規，讓其是否適格校長充滿問號。有教授直言，曾獲廈大聘書但因校方明確不准而放棄，直指管中閔若有兼職便已觸法。

法規不准 教授拒廈大聘書

台大機械系終身特聘教授陳炳煇有感而發說，他曾與廈大合作，幫台大肝炎中心與廈大簽署學術合作協議，因此廈大主動提出客座講座教授聘書，一年十萬元人民幣（約四十六萬元新台幣），只需去廈大一個月進行研究指導。

廈大曾幫管申請長江學者

陳炳煇說，自己拿著聘書回頭問台大校方，最後因為教育部說「不准」，所以沒簽聘書，台灣學者就連要去民間學會當理監事、與企業產學合作等，都要行文確認是否可以，更何況是到中國學校兼職。

陳炳煇分析，廈大在二○○七年還幫管中閔申請長江學者，但未獲中國批准；如今各方資料顯示，管中閔在廈大兼職，呼籲管中閔把事情交代清楚。

台大法律系教授陳昭如表示，馬英九政府時代，曾經於二○○九、二○一一及二○一二年三次發函，要求各大學「不得同意教授前往中國兼職」，若管中閔在廈大被列正式師資，且是博士班導師，屬違法兼職。

陳昭如強調，如果教育部認可長期在中國違法兼職、且違法狀態持續中的教師當台大校長，豈不讓台大成為中國「對台」措施灘頭堡。

在馬政府當官期間 兼職沒斷過

也有教授質疑，管於二○○一到二○○七年擔任中研院經濟研究所長；二○○九年回台大任講座教授、特聘教授到二○一二年，隨後於二○一二年進到政府體系，歷經政務委員、經建會主委、國發會主委等，到二○一五年卸任，再回台大任教至今，一直具有公立大學教職、公務員等身分，如何能多次前往中國廈大兼職？

二○一五年他從馬政府官職卸任後，要被管制三年，迄今的台大教職也具公務員身分，在廈門大學課程擔任博士班導師，明顯有違法嫌疑，教育部必須清查，中研院、台大是否有管理監督不實的責任，也須追究。

中研院、台大恐監督不實

日前臉書也出現「搶救台大：不要校園藍綠，只要遴選黑白」粉絲專頁，關注台大校長遴選爭議，希望教部適法性監督。

教育部國際及兩岸司司長畢祖安表示，依教育人員任用條例第卅四條、公立各級學校專任教師兼職處理原則等法令規定，我公立大專校院的現任專職教授不能去中國的大學任教，不管是專任或兼職都不行，這是行之有年的法律規定。教育部長潘文忠已在行政院對台措施因應記者會中有所說明。