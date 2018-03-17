冷眼集》被動防守足夠嗎？

2018-03-17

記者鄒景雯／特稿

「無敵國外患者，國恆亡」，如果從這個角度看待，中國是「惠台」也好，「對台」也好，是舊措施也好，有新擴大也好，真的無關宏旨，重點在於我們的政府當面對外在挑戰時，採取著什麼樣的態度？而大眾會從這個態度中，輕易辨識出其對問題的認識，特別是為政的壓力，這才是民意信賴的來源。

二月二十八日中共台辦公布的三十一項措施，每一項都有其目標人選，也就是利害關係人，這些辦法對台灣人有沒有吸引力，不但是相關產業說了算，相關產業也會很自然地把經營的現況，以及平常與政府打交道的經驗，一起拿出來咀嚼，從而產生各種評價，這才是對岸所謂優惠出招的要害所在。

因此，經過半個月的盤點，昨天施俊吉召開記者會的內容，如果要具備「反擊」的力道，第一要端出有感的牛肉，回應產業的需求，這時充分諮詢業界的難題，透過政策協助提出解決方案，最是有感，反而可以直接化危機為轉機；第二要藉機檢討指導管制的角色，確立服務型政府的定位，對內進行提高行政效能的人員革新，如果決心這麼做，可以大幅減少民怨，又何懼一個威權政府招手。

以前述兩個標準來評判，特別是台灣強鄰在側的處境，從政者理當隨時保持高度的謙卑與警醒，學習先進國家，政府是產業對外競爭的最大後盾才是，但是只要詳加訪查國內各領域的代表性企業，普遍的認知是靠自己比較穩當？還是對公務機關治理環境高度讚許？就可以一目了然真正的問題，其實不是誰推出了什麼對台措施。

嚴格地講，昨天行政院推出的強台策略，被動防守的多，主動攻擊的少，可以大膽推估其中許多是文官體系的產物，缺乏國家層級的前瞻領導，例如財政部對於員工獎勵股票採取分離課稅之議，是以國際比較做為反對理由，但是卻未回答中國是以國家行動，將台灣的特定人才納入其產業戰略佈局之中，進行針對性招攬，是當前的國際常態嗎？依據兩岸的競爭關係，其造成的台灣產業危機相同嗎？

好在，對中的因應，不是召開一次記者會就能完事，應該是持續性的工作，希望政府的主事者永遠不忘：深入實務，大刀闊斧，放手興利。