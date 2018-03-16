司法話題》統一法律見解 最高法院將增設大法庭

2018-03-16

〔記者李欣芳、吳政峰／台北報導〕台灣司法制度將有重大變革，行政院院會昨通過「法院組織法部分條文修正草案」，未來最高法院將增設大法庭制度，以解決各級法院對法律見解不一的狀況，例如測謊究竟能否做為定罪證據等，未來都可望透過大法庭來做統一解釋。

解決各級法院見解不一狀況

對於行政院通過草案，司法院秘書長呂太郎表示，該草案是由司法院提出並會銜行政院，近日將送立法院審議，若本會期能夠順利通過，司法院將有半年準備期，最快今年底就可施行。

終審法院的法律見解無法統一，一直飽受各界批評，以前總統陳水扁與前行政院秘書長林益世所涉貪污案件為例，究竟應否採「實質影響力說」，最高法院至今仍無定論。過去各級法院見解不一時，通常是參考判例或透過最高法院決議機制來解決，但緩不濟急，加上最高法院決議機制採閉門會議，也被質疑有違憲疑慮，因此司法院才參考德國做法，新增大法庭制度。

分設民、刑事大法庭 各11人

根據草案，未來最高法院將設民事大法庭與刑事大法庭，成員各十一人，由最高法院院長或其指定的庭長一人擔任審判長，另由提案庭指定一人、最高法院法官推選其他九人，當各級法院的法律見解不一致，就可由大法庭開庭作出認定。

行政院長賴清德表示，最高法院增設大法庭，可讓最高法院統一歧異見解及具有原則重要性的法律問題，使終審法院裁判的法律適用一致，發揮促進法律續造的功能。

此外，本次也修正了「法院組織法」第八十三條，增訂公開起訴書的規定，未來檢察官的起訴書應在第一審判決後公開，以讓大眾了解起訴罪名、判決原因等；賴揆強調，這些都是回應人民期待的修正，有其必要性，已請法務部積極與司法院、立院各黨團協調，早日完成修法。