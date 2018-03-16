司法話題》蔡總統：台灣離性別平等 還有一段路

2018-03-16

強調司改會加快腳步、加大力道

〔記者蘇永耀、吳政峰／台北報導〕涉性騷助理的前法官陳鴻斌日前獲判復職，引爆各界怒火，總統蔡英文昨特別在臉書貼文表示，自己深刻感覺到台灣社會離性別平等還有一段路要走，除盼社會給予受害者更大同理心，也預告未來司法改革會「加快腳步、加大力道」。

蔡總統昨在臉書表示，最近職務法庭的判決引起很多討論，「作為總統，我不宜也無意評論這個個案的判斷」，但這個個案引起的議論，「讓我深刻感覺到台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走」，雖未直接點名，但所指似乎就是近日最受討論的前法官陳鴻斌涉性騷助理案。

司法判決 須彰顯社會公平正義

蔡總統認為，社會對女性在職場上的處境要多一分同理心，性別壓力可能發生在家庭、校園及各行各業中，尤其在職場上，職權和性別權雙重不對等，弱勢一方很難得到支持，甚至還可能變成被檢討的對象，社會應用更大同理心理解受害者。

其次，司法判決須彰顯社會公平正義，當少數法官的決定和社會期待有落差，會加深國民不信任感，政府推動司法改革，就是為了重建國民對司法信心，改革不應、也不會受這個事件影響，將加快腳步、加大力道。至於第三個面向，則是應在司法制度中落實性別主流化。

司院：研修法官法 調整法庭性別比例

對此，司法院秘書長呂太郎昨表示，會在最短時間內推出革新措施，目前也已著手研修「法官法」，將職務法庭改為兩個審級，並考慮在一審加入非法官的外部成員，最快六月送立法院審議；此外，未來職務法庭審理性別案件，也將配置一定性別比例的成員，並將請法官學院及各地方法院設計課程，要求同仁每年吸收一定時數的性別平等知識。