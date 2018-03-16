司法話題》法官性騷輕判發酵 白玫瑰宣告再起

2018-03-16

痛批司法已死 「我們準備上街吧！」

〔記者吳政峰／台北報導〕二○一○年間，國內有兩起性侵案的判決結果，被多數民眾認為不符社會期待，進而引來上萬人走上街頭參與「白玫瑰運動」遊行，如今歷經司改國是會議，改革漸露曙光，司法院職務法庭日前卻又將性騷擾女助理的法官輕判，再度重創國人對司法的信任，當年由「白玫瑰運動」催生出的白玫瑰社會關懷協會，昨痛批「司法已死」，並預告：「我們準備上街吧！」

二○一○年二月，高雄男子林義芳在圖書館旁性侵六歲女童，被檢方依最輕本刑七年以上的「加重強制性交罪」起訴，求刑七年十個月，但高雄地院卻以無人聽見女童呼救為由，改依「與未滿十四歲男女性交罪」，輕判三年二月；同年八月，最高法院審理一件三歲女童遭性侵案時，也以女童證詞與驗傷結果無法證明違反意願為由，發回更審。

8年前白玫瑰運動 催生法官法

兩起判決引爆人民怒氣，同年九月發起「白玫瑰運動」，要求汰換不適任的法官，上萬人手持白玫瑰赴凱達格蘭大道靜坐抗議，也因此催生出「法官法」，而本次引起爭議的職務法庭，正巧就是「法官法」生效後，用以審理司法官獎懲的法庭。

對於近日紛擾，白玫瑰協會昨質疑，法官強吻助理只算「婚外情未遂」，甚至還有法官上媒體幫他辯解，要國人如何相信法官會重視每個被侵害的女性與孩童？該協會除痛批「司法已死」，也預告將為了下一代及「死掉的司法」，再度走上街頭，「準備上街吧！跟我們相約，司法院見！」

對於白玫瑰協會的意見，司法院昨表示尊重，也強調各界看法都會列為將來的修法依據，後續將邀請該協會參與製作量刑趨勢建議，根據各量刑因子，訂出具體刑度，以回應民眾的訴求。