工商界︰電價小漲也會帶動物價

2018-03-16

〔記者林菁樺／台北報導〕電價費率審議會今日登場，在燃料成本上揚下，若反映到公式，漲幅約一％至二％；工商團體盼政府要小心拿捏，就算電價公式訂有三％的天花板漲幅，但就算只漲一％，也可能成為萬物皆漲的藉口。

商總理事長賴正鎰昨指出，核二廠二號機即使可以再轉，台灣還是有缺電風險，加上經濟發展好轉，帶動用電成長，政府必須做到穩定供電；經濟部今將拍板四月起的新電價，工業總會與商總也各派一席代表出席電價費率審議會。

賴正鎰說，商總的主張就是不調漲電價，即使漲也該利用八百多億元的電價平穩基金來穩定；因「電價調了、通膨就來了」，雖然上限三％影響不大，但將成為萬物漲價的藉口。

工總秘書長蔡練生也呼籲政府小心謹慎。他說，電價漲幅由電價公式決定，有三％的上限，產業界可理解天然氣、煤等燃料持續走揚，台電需反映發電成本增加，但電價一漲，物價也會跟著蠢動。

蔡練生舉例，從滷肉飯到衛生紙無一不漲，處理電價是政府的權責，但要考量電價對物價衝擊，即使要調漲，幅度也要盡量壓低。

雖然經濟部已宣示三三○度以下用電不漲，但工業、製造業影響較大。蔡練生直言，電價一調漲，不會有企業想要吸收，恐會將成本轉嫁給消費者，馬政府就是因油電雙漲惹出民怨，蔡政府得謹慎處理。