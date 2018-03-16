北部6縣市憂污染 要求公開報告

2018-03-16

〔記者賴筱桐、邱書昱、林欣漢、謝武雄、簡惠茹／綜合報導〕對於深澳燃煤電廠更新擴建環差案通過審查，新北市長朱立倫昨重申，市府不反對興建電廠，但反對興建會影響九百萬人口健康的「燃煤」電廠，中央沒理由讓北部六縣市（新北市、北市、桃園市、新竹縣、基隆市及宜蘭縣）居民飽受空氣污染，希望中央與台電公開說明清楚，重新檢討此案。

新北︰不發生煤許可

新北市環保局長劉和然則強調，新北市將堅持不會核發生煤許可，「這是新北市地方自治權限」。

國民黨新北市長參選人侯友宜昨呼籲，行政院長賴清德應下鄉走走，聽聽居民的心聲；桃園市長鄭文燦則要求台電要向污染的縣市做報告；國民黨桃園市長參選人魯明哲也說，台電和新北市政府所做的報告差異甚大，須先釐清。基隆市長林右昌認為，台電應在基隆市設置空氣品質等測站，並將資訊公開，若出現空品不良情形時，須配合降載。

宜蘭縣政府要求經濟部及台電對宜蘭可能承受的污染做分析並公開資料，不能破壞宜蘭空氣品質；宜蘭環團則嚴重譴責與抗議，反對建造深澳電廠。

九份、金瓜石不少民眾擔心影響觀光產業，包括九份福住里長蘇進益、基山里長石智能、永慶里長王添來、頌德里長林高白梅、崇文里長江李美女，及九份商圈理事長許立育異口同聲說：「不要灰濛濛的天空，要乾淨的能源。」