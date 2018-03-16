深澳環差通過 關鍵同意票 詹順貴：理念不能凌駕法律

2018-03-16

〔記者劉力仁、林菁樺／台北報導〕環保署環評大會前天通過「審核修正通過」深澳燃煤電廠更新擴建環差案，投下關鍵支持一票的環保署副署長詹順貴成為箭靶，昨有國民黨立委要求詹下台；詹順貴強調，此案於十二年前已通過環評，此次並非新的環評案，而是前後之間的環境差異分析，比較過後這次對環境影響減輕，無法依照環評法施行細則第卅八條重做環評。他個人的理念不能凌駕法律，必須在法律框架上實現理念，若法律框架限制理念推動，必須先修法打開空間，而不是強行投出不符合法律規定的一票。

環保署長李應元說，深澳電廠已通過環評，此次是環境差異分析審查，後來結果比原先好，對外界評價，他是環保署長，會負全責，他也力挺詹順貴的決定。

律師張譽尹表示，此案確實是舊案，如果變更內容後減輕對環境影響，並不符合重做環評的要件；但此次經驗也凸顯制度的缺失，當初深澳電廠動工後因民眾圍廠停工十年，十年間海洋生態、環境都有所改變，但因已經開工，所以只需進行環境差異分析，而非更嚴謹的環境現況差異分析，導致爭議擴大。

台電則強調，深澳電廠將採用高效率超超臨界機組，且開發計畫縮小為兩部六十萬瓩的機組，並將卸煤設施移到深澳灣減輕污染物排放。對新北市府稱不會核發生煤許可，台電發言人徐造華回應，會持續與社會大眾溝通，台電必須努力兼顧供電與環保問題，但這不只是台電的課題，也需要社會大眾來共同面對。