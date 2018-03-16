新聞分析》最後一塊拼圖

2018-03-16

記者鄒景雯／特稿

前陸委會主委張小月，將在月底上任海基會董事長新職，這項人事進入程序後，蔡總統日前啟動的國安團隊布局，可謂完成了最後一塊拼圖。這樣的大調動，意味著什麼？主政者又期待有何種改變？

為什麼要派張小月到海基會去？一是張在陸委會待了快兩年，熟悉陸委會業務，有助於海陸一體、上下合作、避免扞格；二是借重張的女性特質與親和力，強化民進黨政府對在中台商、台生，在台中配、中生的聯繫與服務；三是就海基會本身進行改革與整理，這一塊，前秘書長柯承亨（已轉任國安局）在任時曾試圖推動，但未竟全功，今後要由張小月來完成。這三個主要考慮，不但同時說明了之所以要「張上、田（田弘茂）下」的原因，更指出了蔡英文面對中國權力變化的因應調整。

把這塊最後拼圖放進先前的鋪排之中，首先，可以看到蔡總統手上握著三根線頭，是「一人三條鞭領導」，一條是外交，吳釗燮（外交部長）與李大維（國安會秘書長），一條是軍事，嚴德發（國防部長）與邱國正（退輔會主委），一條就是兩岸，陳明通（陸委會主委）與張小月。其次，近身的幕僚，不再留在大內，全都外放到第一線去，發揮如臂使指的功能，無可諱言，這有權力集中、意志貫徹的企圖。

反觀習大稱帝之後，中國對台工作系統的幾號人物已經陸續出爐，除習近平掌舵，政協主席汪洋成為二把手，負責執行的國台辦主任劉結一外，恐怕還要外加一個盛傳許久的副主席王岐山。這個組成，有兩大特色：透過對美工作處理兩岸關係，透過經濟手段處理對台工作。前者，可由其外事人員背景者佐證，兩岸在國際上的廝殺向來慘烈，這是硬的一手；後者，亦可由其成員在福建、廣東與台商往來的過往估計，這屬軟的一手。

將以上的兩軍對陣圖一比對，不難發現，兩岸鬥爭的戰場實在美國，蔡英文政府同樣在對美工作上重整部隊，而且從國民黨維穩階段，過渡為民進黨路線上場，是「反守為攻」的翻轉。至於在對中工作上，剛好與對岸相反，劉結一上，同為外交體系的張小月退，避免直接「硬碰硬」，改以兩岸領域的陳明通接棒，藉由人熟、地熟，改施軟的一手，來促進對話、避免誤判。然而張小月成了後衛，她的任務，不只要寄希望於台灣人民的支持，還要寄希望於中國人民的理解，在民意競逐上展示軟實力。

經此盤點，也可凸顯，台灣需要內修經濟的迫切性，這是中國有備而來的硬實力，台灣沒有忽視的本錢。