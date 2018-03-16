張小月將任海基會董事長

2018-03-16

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕府院方面已內定剛卸任陸委會主委的張小月為海基會董事長，海基會將於本月廿七日召開臨時董監事聯席會議，通過這項人事案。

陳明通19日接掌陸委會

將接任陸委會主委的台大國發所教授陳明通，也將於下週一走馬上任。

為配合海陸兩會先後人事異動，張小月先前離開陸委會時，府院方面就稱「另有重用」，當時已內定接任海基會董事長一職。至於現任董事長田弘茂則完成階段性任務，將於本月廿七日召開的臨時董監事聯席會議卸任。

張小月在蔡政府上台後出任陸委會主委，兩岸關係因中國設下一中政治前提，我方無法接受，中國國台辦因而拒絕與陸委會對話及協商。

張小月在陸委會主委任內，除配合蔡總統的兩岸政策，也積極與台商、中配、中生等接觸溝通。高層認為，張接任海基會董事長後，將更能發揮溝通長才，說明政府推動兩岸和平的政策方向。

外交系統出身的張小月，曾任駐英國代表、駐澳洲代表、駐聖克里斯多福大使，並為外交部首位女性次長、首位女性發言人，這次亦是首位女性海基會董事長。

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會表示，海基會董事長的人事案正在行政作業中，陸委會尊重海基會人事決定，待行政程序處理完成後，會依例對外說明。

至於前海基會副董事長兼秘書長柯承亨轉任國安局副局長後，海基會副董事長一職懸缺。邱垂正表示，海基會副董事長人事也在行政程序中，尊重海基會決定。