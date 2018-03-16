美新國務卿友台 我樂觀期待台美關係

2018-03-16

龐皮歐曾推文賀蔡總統當選

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿將由中央情報局（ＣＩＡ）局長龐皮歐接任。外交部北美司長陳立國昨表示，龐皮歐任眾議員期間，對我非常友好，曾投票支持友我法案，也祝賀蔡英文總統當選。陳立國說，對未來抱持「樂觀期待」態度。

鷹派立場 對中持批判態度

美國總統川普日前推文宣布，龐皮歐將成為新任國務卿，並感謝現任國務卿提勒森的服務。龐皮歐並非外交系統出身，對外立場被視為鷹派，他在中情局長任內曾表示，中國針對西方國家發揮的影響力更甚俄羅斯，對中國持批判態度。

龐皮歐於二○一○年當選堪薩斯州聯邦眾議員，同時身兼眾院情報委員會及能源和商務委員會成員，去年一月擔任中情局長。對此新人事案，陳立國昨出席外交部例行記者會時表示，我方密切觀察相關人事案，也感謝提勒森過去一年多來，強化台美關係的諸多友好作為，包括任命聽證會時重申「台灣關係法」與六項保證，以及支持川普總統上任六個月內對台軍售。

陳立國並指出，龐皮歐擔任眾議員期間，「對我非常友好」，例如在蔡總統勝選時，發布新聞聲明，同時推文祝賀，也曾在眾議院院會投票時，支持我方以觀察員身分參與國際刑警組織（INTERPOL）與國際民航組織（ＩＣＡＯ）等相關友我法案。

美國對台事務的「決策鐵三角」為國務院亞太助卿、國防部亞太事務助理部長和白宮國安會亞太事務資深主任，對於亞太助卿提名人董雲裳尚未就任，陳立國說，過去這段時間以來，美國派遣中小企業署與商務部等資深官員來台，展現友好舉動，也在台美「全球合作暨訓練架構」（ＧＣＴＦ）之下繼續合作。不論未來國務院人事如何發展，台美都在良好基礎和善意上高度合作，持續強化推動實質夥伴關係，「樂觀期待看待台美關係」。