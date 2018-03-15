物理學家霍金 走完人生

2018-03-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）與長年輪椅禁錮不了腦中翱翔思緒，廿一歲確定變成漸凍人卻在逾半世紀餘生接續提出「潘洛斯—霍金奇點定理」、「霍金輻射」等驚天動地天文理論的英國天文物理學家霍金，十四日在英國劍橋的家中與世長辭，享壽七十六歲，留下一生傳奇經歷與成就供後人緬懷品味。

霍金的三名子女發表聲明，對父親過世深感悲痛，指父親是一位偉大的科學家，「他的勇氣和堅毅，以及聰明和幽默，啟發全球的民眾」；父親生前說過：「宇宙若非是你愛的人所住的家園，就不算是什麼宇宙，我們想念他。」

九四二年一月八日生於高知識份子家庭，霍金十二歲嶄露對科學的興趣與才華；十七歲提前進入英國牛津大學主修物理，畢業之際決定前往劍橋大學專攻宇宙學。不料他在大學最後一年開始手腳不聽使喚，在廿歲進入研究所的隔年，確診出ALS，醫師原預估只能再活兩年。

霍金成就從這時開始流傳千古：針對廿世紀爭辯的宇宙模型假說，他相信大爆炸理論，結合英國數學物理學家潘洛斯（Roger Penrose）一九六五年提出的「時空奇點」說，設想宇宙由密度、曲率皆無窮大的時空奇點向外爆炸的情況，隔年做成博士論文《宇宙膨脹的性質》。劍橋大學去年十月首度免費公開這部經典，才一天就引來超過六萬人下載。

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