衛生紙之亂 大潤發挨罰350萬

2018-03-15

〔記者廖千瑩、陳宜加、楊雅民／綜合報導〕衛生紙之亂，公平會經近三週調查後，昨以通路不實行銷為由對大潤發開罰！公平會認為，大潤發放出衛生紙漲價的假消息誤導消費者，卻拿不出佐證證明衛生紙真的要漲三成，實際上是要進行促銷，造成民眾搶購衛生紙、衛生紙缺貨，為足以影響交易秩序的欺罔行為，違反公平法第二十五條規定，處三五○萬元罰鍰；大潤發僅回應，待收到公平會正式裁決書後，內部再做討論。

漲價3成假消息 誤導消費者

公平會強調，衛生紙一案還沒結案，第一階段先針對有事證部分先開罰，衛生紙製造商是否涉及聯合行為還在調查中。是否還有其他通路商會挨罰？公平會表示，一有違法事證就會對外公布。

行政院消保處長劉清芳則表示，經查衛生紙供貨、價格均穩定，若發現業者有相關違規證據，會轉交公平會嚴查開罰；消保官也針對各品項價格、存貨加強監控，平時每月訪查兩次，加強至少一週一次。

公平會：還沒結案 違法就罰

公平會昨開委員會議，副主委彭紹瑾說明，大潤發二月二十三日以公關手機及電子郵件主動發送「衛生紙確定大漲三十％，賣場業績急飆五倍」訊息給媒體；另大潤發為國內量販店主力業者，卻發布「衛生紙確定大漲三十％」，更帶到二月二十三日至二十七日的衛生紙促銷方案，利用發布衛生紙漲價的未經證實消息，說明促銷方案，試圖拉抬消費者青睞的意圖明顯。

經公平會調查，大潤發發布衛生紙漲幅達三成、最快三月中漲價等訊息，當時上游衛生紙製造商還沒與大潤發完成價格協商，也沒有價格最終決定，即漲幅、調漲時點都沒有根據，顯然大潤發以誤導消費者的不實訊息進行促銷。

民眾搶購 干擾正常消費行為

公平會說，大潤發消息發布後造成民眾搶購，對其他通路業者來說，賣場備貨不及、接獲大量客訴；上游業者也來不及配送、產線全開，增加很多生產成本，已干擾消費者正常消費行為。不實促銷手法，導致衛生紙市場突發性供需失調，已違反公平法第二十五條規定，決議罰鍰三五○萬元。

彭紹瑾說，此案關鍵在於大潤發放出衛生紙漲價的假消息誤導消費者，卻無法證明漲幅有三成，此漲幅是大潤發根據國際原物料上漲推估的，經公平會訪查，上游製造商說漲幅約一至二成。

連同昨日在內，大潤發共四次違反公平法挨罰，三五○萬元罰鍰是根據業者的不當利益，經公平會委員討論出的金額。