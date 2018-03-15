博通總部仍遷美 年多繳稅5億美元

2018-03-15

〔編譯王惠慧／綜合報導〕在美國總統川普以國安為由開鍘後，新加坡網通設備大廠博通（Broadcom）放棄收購美國行動晶片鉅子高通（Qualcomm），但仍繼續將總部遷移到美國的計畫，預料最快週三宣布。由於美國稅率較高，估計博通每年需要多繳五億美元稅金。

分析師指出，博通仍可以在美國進行較小型的併購交易，若該公司在美國站穩腳步，將會更容易併購美國公司。博通前身是安華高科技（Avago），從二○○九年市值卅五億美元，搖身一變成為市值超過千億美元的大公司。

由於美中5G科技的競爭，高通正處於母國和最大市場對抗的風暴中心，高通一方面必須與中國對抗，同時又非常需要中國龐大的市場。

中國在科技領域的實力不斷增強，美國擔心高通若被併購，可能讓中國華為在該領域占盡優勢；另一方面，高通近三分之二收入來自中國市場，Forrester駐北京分析師Charlie Dai表示，中國業務對高通的戰略性意義愈來愈大，包括爆炸式成長的智慧手機市場及未來的人工智慧等，都需要先進的晶片科技。

伯恩斯坦研究（Bernstein Research）香港分析師Mark Li指出，一家公司若從中國取得大量利潤，中國的一切行動都將產生影響，包括美中潛在的貿易戰，都可能為該公司帶來不利影響。高通收購恩智浦半導體（NXP）的交易，目前仍在等待中國批准，面臨最後一道監管障礙。