白宮首席經濟顧問 名嘴庫德洛大黑馬

2018-03-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國媒體報導，美國總統川普週二表示，「很有可能」提名CNBC名嘴庫德洛（Larry Kudlow）擔任白宮全國經濟委員會（NEC）主席，接替因為反對鋼鋁關稅政策而請辭的寇恩（Gary Cohn），但他仍在考慮別的人選。

川普本週稍早曾兩度約談庫德洛。CNBC週一報導，知情人士透露，目前庫德洛是川普的NEC主席首要人選，庫德洛也將樂於接受川普的邀請；不過，在川普尚未做最後決定前，隨時都可能改變心意。

庫德洛在川普競選期間和上任後擔任顧問角色，與川普頗有交情，他也是會讓川普看電視時不轉台的媒體人。他除了在CNBC擔任資深供稿人，也主持電台節目，在多家媒體寫專欄，並曾任已倒閉的投資銀行「貝爾斯登」首席經濟學家，也在前總統雷根政府任職過。

川普宣布對進口鋼鋁課徵關稅後，庫德洛曾與傳統基金會研究員摩爾（Stephen Moore）、南加大經濟學教授拉弗（Arthur Laffer）撰文批評，呼籲川普三思而行，因美國過去課徵這類關稅的結果都很糟。

不過，川普表示，庫德洛已「改變立場」，認為鋼鋁關稅是重談貿易協定的有用工具。川普說：「我們並非事事意見一致，但在這件事情上，我們的看法趨於一致，這是好事。我想庫德洛的機會濃厚。」

《紐約時報》則報導，川普也考慮提名微軟及通用汽車前財務長李德爾（Christopher Liddell） 擔任NEC主席；推動鋼鋁關稅的川普貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）據傳也是接替人選之一，但他已表示不在爭取者之列。