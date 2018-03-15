川普下波要炒名單 傳麥馬斯特、凱利

2018-03-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十三日暗示，國務卿提勒森不會是被他開除的唯一內閣高官，他已準備好開除其他曾與之發生衝突的重要幕僚。美國媒體解讀，川普暗示兩大軍系人馬︱︱白宮幕僚長凱利（John Kelly）與白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）將是下波目標；此外，據傳川普還有意踢走退伍軍人事務部長舒爾金（David Shulkin），欽點現任能源部長裴利（Rick Perry）取而代之。

十三日稍早，川普在宣布將提勒森革職後，在白宮告訴記者，「我們正接近打造出我想要的內閣與其他東西」。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，高層人事之所以更迭頻仍，在於川普想擺脫立場相左的幕僚，以便與更多能配合其民粹議題與狂放作風的顧問相伴。

據了解，麥馬斯特下台的原因，應是未能力挺川普的重要政策。一如提勒森，麥馬斯特在伊朗核子協議上的立場也與川普相左，即反對美國退出伊朗核子協議；而去年七月底才出任白宮幕僚長的凱利，推測可能是其嚴厲的管理風格，不見容於行事隨心所欲的川普。至於舒爾金可能的下台原因，在於損害白宮威信與不願和川普任命的部內官員合作。

新一波人事異動宣布的時間點，行政部門一名資深官員表示，最快可能就在本週；但其他官員暗示沒這麼快。白宮內部揣測，時間不多的首推麥馬斯特，川普甚至可能在毫無預警下，透過推特宣布人事異動。

另，國務院主管公共事務與公共外交的國務次卿高德斯坦，十三日遭解職，但國務院並未說明理由；外界推測可能與他稍早就提勒森去職的說法與白宮說詞牴觸有關。高德斯坦在川普宣布開除提勒森後曾發推文表示，川普在宣布前，並未先致電提勒森，提勒森也不曉得自己下台的原因，此一說法與川普宣稱提勒森走人是雙方討論已久的共識相去甚遠。