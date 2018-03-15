川普整隊來鷹的 中國皮要繃緊了

2018-03-15

〔編譯管淑平／綜合報導〕獲得美國總統川普提名接替提勒森出任國務卿的龐皮歐，在俄羅斯、中國和北韓等議題上，以鷹派立場著稱，曾說中國是威脅，接掌國務院後，可能大幅改寫美國對中、俄等外交政策。觀察家指出，龐皮歐出任國務卿是釋放「令人吃驚的訊息」給中國，「這是在告訴中國，你是我們的敵人」。

龐皮歐 對中強硬派

「美國新聞和世界報導」國家安全事務記者辛克曼指出，龐皮歐很可能支持川普的對中政策，這將對中國有不小的影響。川普執政初期希望藉由與習近平建立良好關係，中方能協助解決北韓問題，如今希望破滅，現在川普準備發動經濟戰，如近期的課徵鋼鋁關稅，以懲罰中國；預料下個月將公佈的三○一調查報告，將升高懲罰北京的力道。

龐皮歐過去的一些談話呼應這類看法，或可一窺他上任後的美國外交政策走向。在中國人民代表大會通過修憲刪除國家主席任期限制後，龐皮歐接受「福斯新聞」訪問時表示，習近平已掌握龐大權力，但從美國觀點來看，不論是在貿易、竊取智慧財產，抑或是中國在東海、南海持續步步進逼，川普政府顯然已準備好「反擊」。

龐皮歐一月在接受英國廣播公司（BBC）訪問時，以中國竊取美國商業資訊、滲透學校、醫院等為例，將中國與俄羅斯顛覆西方的作為相提並論，「中國人在執行這項使命上，比俄國著力更多」，且正擴及歐洲。去年七月，他強調美國面臨的最大安全挑戰來自中國、而非俄國，「從中、長期來說，中國有能力成為美國最大勁敵，中國不斷提升的軍力旨在全球對抗美國」。

自由派智庫卡托研究所外交政策研究主任葛拉瑟（Jim Glaser）說，川普提名龐皮歐，意味著川普要讓與他觀點相同的人執掌政府要職。研究中國外交政策的康乃爾大學副教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）說，龐皮歐領導國務院，「中國和亞洲大概可以期待看到更多川普在言語對抗與合作之間激烈擺盪。」

布魯金斯研究所外交政策研究主任歐漢倫（Michael E. O’Hanlon）說，龐皮歐將面臨微調川普政府去年底、今年初先後公佈的國家安全戰略和國防戰略，這兩份文件對中國和俄羅斯有類似描述，俄國總統普廷一心想挑戰美國在歐洲和中東的利益，美國必須加速反擊；至於中國，儘管北京許多經濟和政治作為令美國反感，但美中兩國將陷入霸權競爭仍言之過早。