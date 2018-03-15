別管貿易戰 中國擔憂川普打台灣牌

2018-03-15

彭博︰美中衝突若升溫 台灣恐變成「人質」

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博以「忘掉貿易戰，中國真正擔憂的是川普打『台灣牌』」為題報導，美中對民主台灣的看法不同，正醞釀緊張；學者認為，台灣在美國和中國兩強經貿與戰略競爭之際，可能成為華府典當給北京的人質，當美國總統川普欲激怒中國而打台灣外交牌，可能波及台灣受到更大衝擊。

彭博指出，即使全球投資人的焦點從對第二次朝鮮半島衝突的擔憂，轉到中美潛在貿易戰，華府和北京數十年來對台灣民主自治的不同意見，正處於一觸即發的燜燒狀態，中國把台灣視為比貿易戰更嚴重的顧慮。

報導引述政大國際關係學者劉復國表示，相較於經濟和貿易議題，台灣對北京是最優先議題，政治敏感性也更大，「美國將基於國家利益打量和台灣的關係，而台灣將會是（華府）對北京的一個人質」。

川普在貿易方面升高威脅、對進口鋼鐵全面課徵關稅之際，中國鋼鐵僅占美國進口第十一名，排名更前面的台灣鋼鐵反而受到更大衝擊；因此，中國仍可維持「戰略鎮靜」態度，重申警告反對貿易戰以外，正啟動對美進口穀物的調查。不過，中國領導人習近平對台灣則是不同態度，台灣是他的國家復興「中國夢」的重要焦點。

報導指出，川普甫開鍘具有多年中國經驗的提勒森，由中央情報局長龐皮歐接任國務卿，龐皮歐不久前才警告「中國威脅」到美國利益；加上美國會最近剛通過友台的「台灣旅行法」，對該法案的簽署和允許美國國安等各層級官員訪台，會釋放出川普是否欲試探中國的訊號，他甚至可應要求出售F-35先進戰機給台灣。

布拉格中歐政治經濟研究所長鄭宇欽表示，「當川普需要激怒中國時，台灣是他可打的外交牌。未來台灣將受到更大衝擊，由於被夾在更強大的中國和更關心自己的美國之間」。川普政府公布的國安政策文件，把中國視為「戰略競爭者」，力促更盡力支持亞太地區盟邦。

中國官方智庫中國社科院美國研究所主任周琦則警告，美國打台灣牌的意圖都將產生反效果，北京對台灣的主張不會讓步，「對中國政府來說，台灣是美中關係的首要議題，它不會被用來當作貿易談判的籌碼」。