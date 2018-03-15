學者：汪洋將貫徹對台兩手策略

2018-03-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共政治局常委汪洋接任政協第十三屆全國委員會主席，並兼任中共中央對台工作領導小組副組長。陸委會前副主委林中斌認為，汪洋一向給人的印象是非常靈活、務實，相信汪會貫徹中共總書記習近平對台的兩手策略，並加強促統的力道；在中國祭出惠台三十一項措施後，台灣政府須正視北京「買台灣比打台灣便宜」的思維。

靈活、務實強化促統力道

林中斌指出，他從很多訊息管道聽到，習對於過去涉台工作硬邦邦、「寧左勿右」的做法很不滿意，相信汪洋未來在對台上會展現更靈活的執行方式，不會像過去那麼僵化；雖然中國對台基本立場不會改，但汪洋一定會包裝得不是那麼「霸氣」，以隱藏背後的促統動機。

林中斌強調，北京目前對台是「硬手防獨、軟手促統」，未來可能是「硬手為虛、軟手為實」，他們知道硬手對促統無效，只會引起台灣人民無感、甚至反感，因此才高規格推出三十一項惠台措施。未來也會看到中國促統力度更大、範圍更廣、方式更多，「從『反獨』的守勢，轉為『促統』的攻勢」，台灣面臨的挑戰超乎現在。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳分析，汪洋在國務院副總理任內，是中美經濟安全對話的中方負責人，而即將接任國台辦主任的劉結一曾任中國常駐聯合國代表，過去國台辦主任沒人有駐美經驗，「這是北京有史以來最瞭解美國的涉台團隊」。對北京而言，在兩岸現今沒有政治互信與溝通管道下，利用對美工作、透過美國來管控兩岸關係。

不過張五岳認為，中國對台政策是要看習的理念、意志與布局，其他人都是執行者、貫徹者。在十九大後的四個月，中國祭出三十一項惠台措施，橫跨三十一個部委，若不是習的意志，以國台辦的層級很難去協調。雖然卸任與新任的涉台團隊，都是在執行習的政策，但在十九大後的開局之年，面對新情勢與新格局，以及中美關係、區域局勢的變化，習對涉台團隊的要求也會隨之調整。