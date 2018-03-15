全票贊成 》涉台事務二把手 汪洋當選中國政協主席

2018-03-15

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國全國政協會議今天閉幕，新一屆領導班子昨出爐，中共政治局常委汪洋一如預期，在沒有反對票下，以二一四四票、全票贊成，當選第十三屆全國政協主席，並兼任中共中央對台工作領導小組副組長，成為中國對台工作的「二把手」，僅次於中共總書記習近平，汪洋將執行對台的各項統戰工作。

至於副主席部分，澳門前行政長官何厚鏵也是全票通過成為副主席，前浙江省委書記夏寶龍當選全國政協副主席兼秘書長，而香港前行政長官董建華和梁振英也連任全國政協副主席，但董建華是二十四名政協副主席中，贊成票最少的。

汪洋目前已是中共中央對台工作領導小組副組長，去年十九大後，他已三次出席對台工作場合，包括在「兩會」期間，他出席人大台灣團的討論，並重申堅持「一中」和「九二共識」，堅決遏制「台獨」，要逐步為台胞提供與大陸同胞同等待遇，促進兩岸同胞心靈契合。

今年二月中共「二○一八年對台工作會議」上，汪洋表示，當前及今後一個時期台海形勢更加複雜嚴峻，對台工作面臨風險挑戰，未來對台要堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對和遏制「任何形式的台獨分裂」。去年十二月，汪洋出席全國台聯第十次代表大會時指出，「推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族根本利益所在。」

汪洋雖看似沒有涉台經驗，但他曾在二○○七年到二○一二年間擔任廣東省委書記，而廣東東莞、深圳等向來是台商重鎮；他曾在二○一一年回應台灣媒體提問時表示：「能不能去台灣，我說了不算。我非常希望有機會去台灣訪問，促進廣東和台灣的合作。」

有人以汪洋曾任共青團安徽省委，把他列為「團派」，但汪洋是鄧小平選上來的人，游離各派之間。他在擔任中國國務院副總理任內深得習信任，分管農業、對外貿易和習主導的扶貧工作。習二○一三年任國家主席後首次出訪俄羅斯，汪洋是陪同人員，習上台後參與的G20峰會，也由汪洋陪同。