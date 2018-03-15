因應惠台 賴揆主持跨部會研商

2018-03-15

〔記者李欣芳、鍾麗華／台北報導〕因應中國祭出惠台三十一項措施，相關部會官員昨透露，行政院長賴清德昨晚召開跨部會會議研商對策，有關中國開放台灣徵信機構與中國徵信機構合作，我政府的因應之道是此事必須兩岸進行協商才有辦法落實，並非中國單方說了就算。政府因應中國惠台三十一項措施，將防弊與興利並行，亦即明令管制與鬆綁措施並進；在興利方面，為留住優秀教師與海內外頂尖科技人才，則研擬祭出「加薪」留人的措施。

對於中國要開放台灣公私立大學專任教師可到中國高校任教，或參與中國國家重點研發計畫，在防弊方面，教育部認為已違反「教育人員任用條例」等規定，明顯違法，但擬回歸各校獎懲規定；不過，在興利上，知情官員表示，政府還是要想辦法留住台灣的優秀教師，應可透過加薪留住教師。另外，為防止海內外頂尖科技人才被中國挖走，目前政府對海外人才返國補助方案是一年一百五十萬元，未來也研擬提高補助以挽留頂尖人才。

對於中國的惠台措施，海基會發言人管安露昨表示，多數台商持觀望態度，認為這些措施只是政策性宣示，能否具體落實，還有待觀察。

管安露指出，多數台商表示，只要對台灣有利，當然樂觀其成，但也表示這些措施只是政策性宣示，並非具有法律效力的條文，是否能確切落實，還有待後續具體施行細則公布才知道。