中企砸重金 台企難防

2018-03-15

〔記者洪友芳、陳梅英／台北報導〕中國挾市場、資金優勢挖空我國人才資源，不僅步數多、甚至還COPY台灣經驗；科技業者直言，雖然依中國國家稅務總局規定，員工股票分紅稅制與我國差異不大，但中企除狠砸高出台灣數倍薪水挖角外，檯面下股票獎酬更是給得大方；台企在兩岸人才戰上，可說是明槍難擋暗箭。

業界指出，當台灣取消員工配股面額課稅，減少企業投資抵減後，中國卻反將台灣這套獎酬方式學走；中企間惡性挖角情況也相當嚴重，為留住人才，中企規避政府法令，將「政府沒規定不能做、就是可以做」的精神發揮到極點，利用旗下控股公司或子公司持有自家股票，再透過控股公司或子公司無償或半買半送給員工。

中企留住自家人才的手筆也不小，例如中國前三大電器集團之一的格力先前宣布，只要員工做到退休，就免費送一戶兩房一廳的房子。

竹科業者指出，中企早在竹科及鄰近的台元科技園區設立專門辦公室進行面談，是業界公開的秘密；最高行情一度是直接把台灣薪資單位由新台幣改成人民幣，也就是月薪新台幣五萬元直接換成人民幣五萬元，最低行情也有台灣薪水兩倍起跳；再加上配股，以工程師在台年薪約兩百萬元，到中國工作就可能翻倍到六百萬元，台廠根本難以招架。

ＩＣ設計業者強調，自從實施員工分紅費用化，台灣留才吸引力就矮了其他國家一截，過去利用股票留住員工，三年綁一千萬元是很常見的事。員工分紅是ＩＣ設計員工薪資主要收入，只是分紅費用化後，不僅影響公司獲利、毛利率，員工實質收入也大減，台企根本對中企惡性挖角毫無招架能力。