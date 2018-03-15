防中挖角 業界建議員工配股採面額課稅

2018-03-15

國票金控董事長魏啟林︰可促進實質薪資成長 增加民眾消費

〔記者廖千瑩／台北報導〕針對中國惠台三十一項政策，曾任行政院秘書長、現任國票金控董事長魏啟林獻策，他建議員工分紅配股一定張數以下改回採取面額課稅，不僅可達到抵抗中國挖角的留才效果，還可促進台灣員工實質薪資成長、民眾消費增加等帶動經濟的多重效果。

魏啟林昨表示，中國惠台三十一項政策就是衝著台灣高端製造人才而來，甚至還有中國對符合條件的台商給予減稅，公司稅由原二十五％減至適用於高新技術企業的十五％稅率，且Ｒ＆Ｄ研發投資抵減甚至給予倍數扣抵；就是要挖台灣高端技術人才，加速中國「騰籠換鳥政策」，即淘汰低階產業、改引入發展高端產業。

魏啟林說，過去三十年來，員工分紅配股制度對高科技企業留才相當成功，但在員工分紅費用化後，員工分紅配股以實價課稅，企業獎勵員工的效益也因此打折；他認為應從員工配股制度在員工個人所得課稅上加以整頓，在薪資凍漲的時代，替員工加薪。

魏啟林解釋，所有賺錢的公司，員工配股應改回採取面額課稅，不能依照實價課稅，這是因若員工配股採實價課稅，可能有「虛盈實虧」情形；也就是員工未賣股票、未有實質收益，就需繳稅，將使得員工賣股增加、助長股市波動；另當股票大漲後，也會選擇賣掉，不會續留公司。

高階主管配股較多 可設張數上限

魏啟林表示，員工配股改回面額課稅，可促進全台灣員工實質薪資成長，民眾消費增加；但是因有公平性問題，高階主管配股較多、基層員工較少，這方面可考慮設定配股採面額課稅的張數上限，例如三百張或五百張為門檻，可採面額課稅，但若超過五百張，可能就是高階主管或同時是大股東，設定仍依實價課稅，這部分要設定三百張或五百張都沒關係。

魏啟林說，一九九八年兩稅合一制度實施以來，減少了重複課稅的問題，但二○一五年扣抵減半，至二○一八年全面取消，近二十年來未分配盈餘可扣抵稅額近一兆元全部取消；政府若以員工配股採面額課稅，可將原先兩稅合一取消增收的稅額「還富於民」，還可嘉惠員工、協助台灣產業吸引優秀人才。