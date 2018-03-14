川普閃鍘國務卿提勒森

2018-03-14

透過推特宣布 未說明原因

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普十三日透過「推特」宣布撤換國務卿提勒森，由中央情報局局長龐皮歐（Mike Pompeo）接任，中情局長職務則由現任副局長哈斯佩爾（Gina Haspel）接任。川普僅以一句話感謝提勒森的付出，並未說明撤換提勒森的原因，卻特別恭賀哈斯佩爾即將成為首名出任中情局局長的女性。

由中情局長龐皮歐接任

稍後，川普在白宮僅輕描淡寫地向提勒森致謝，表示「過去十四個月完成許多工作，我祝福他和他的家人一切順利」。後來，川普在搭機前往加州前，終於透露提勒森丟官的真正原因：「我們的相處沒有問題，但對事情的看法不同……我覺得很糟的事，他覺得還好。我想要有所行動時，他又有意見。我們的想法總是不同。」

川普聲明 大肆讚揚龐皮歐

國務次卿高德斯坦（Steve Goldstein）表示：「國務卿上午沒有和總統通電話，他不知道自己被解職的原因，但他很感謝能有機會為國家服務。」不少外交官則替提勒森抱不平，指稱從來沒有總統敢在國際情勢緊張之際對國務卿下手。

川普在聲明中大肆讚揚龐皮歐和哈斯佩爾，「我很榮幸能提名中情局局長龐皮歐出任國務卿，……過去十四個月我對龐皮歐所知甚多，在這個關鍵時刻，我有信心他是擔任國務卿的合適人選，他將繼續恢復美國的全球地位，加強美國與盟友的關係，並尋求朝鮮半島無核化。」

諸多重大議題 川、提齟齬

紐約時報等重要媒體引述白宮官員報導，川普一直認為提勒森和他「不合拍」，為了因應日後的貿易談判，以及與北韓領導人金正恩的會談，才決定撤換提勒森，籌組一支新的外交團隊。此前，提勒森和川普在諸多重大議題上多有齟齬，包括是否撤銷伊朗核協議、退出巴黎氣候協定、與北韓展開外交談判而非揚言動武等。提勒森也曾多次傳出請辭消息，在去年十月外傳提勒森罵川普是「白痴」後，他將去職的消息更是甚囂塵上。