越聰明越長壽 科學研究：部分智力基因影響健康

2018-03-14

發現五三八種基因 與智力有關

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕試圖找出哪些基因與智力有關的英美科學團隊，在一項涉及全球逾二十四萬人、為相關議題規模最大的研究中，鑑別出五三八種智力基因，較先前認定的多出十倍以上，科學家也發現越聰明的人可能活越久，因為部份智力基因也與長壽有關。該研究並增加以簡單的唾液樣本檢測智商的可能性。

來自英國愛丁堡大學、南安普敦大學以及美國哈佛大學的研究人員，比較二十四萬多人的DNA變異，以判定何種基因與智力有關，結果發現五三八種與智力有關，他們也發現在人類基因組中有一八七個區域與思考技巧相關。該研究成果發表在期刊「分子精神病學」上。今年初一項涉及七萬八千多人的研究指出，僅五十二種基因與智力有關。

認知功能較高者 精神健康較佳

之前的研究顯示，智力基因能促進腦部不同區域的訊號傳輸，並能避免失智與早死。而童年時期有相關基因表現的人，成年後罹患阿茲海默症、憂鬱症、思覺失調症以及肥胖的機率較低。該研究作者、愛丁堡大學認知老化與認知流行病學（CCACE）的希爾（David Hill）博士指出：「智力是一種遺傳性狀，估計約五十％至八十％的智力差異可以從遺傳因素解釋。觀察發現，認知功能較高的人，其身體與精神健康較佳，活得也較長。」

研究團隊發現，與問題解決能力有關的基因也與大腦神經元傳遞訊號的過程有關。透過這些發現，研究人員接下來僅利用一個獨立團體成員的DNA，就能預測他們的智力差異。

希爾說：「我們的研究鑑定出大量基因與智力有關，最重要的是，我們也能夠鑑別出基因變異似乎影響如此智力差異的生物過程，同時我們也能利用另一群組的DNA，預測他們的智力。」該研究主持人CCACE教授德里（Ian Deary）補充：「我們知道人們的智力差異受環境與基因影響。該研究更加印證我們所知的基因影響智力，同時顯示健康與智力部份相關，因為當中有些相同的基因也會影響健康。」