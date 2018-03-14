對岸拉攏「檯面化」企圖建立「買辦團體」 》 國安單位 掌握特定團體人脈金流

2018-03-14

〔記者鍾麗華、羅添斌／台北報導〕中國祭出惠台卅一項措施，根據政府盤點結果，幾乎都是過去曾提出或進一步擴大開放措施，也有已對外國人士開放者，真正新措施僅兩項。而中國惠台涵蓋開放台灣兩岸民間交流機構可申請經費，據分析，對岸是把過去對台統戰中的施惠、拉攏「檯面化」，企圖藉此建立「買辦團體」、為中國代言，我除修「國家安全法」等法規因應外，國安單位已建立專案，掌握特定人士與團體的人脈網路與金流。

新黨青年軍王炳忠等人捲入中生周泓旭共諜案，北檢查出王涉收受中國國台辦二十萬美元，而且還有相關的「價目表」，儘管國台辦稱此為「無稽之談」，但中國此次宣布「台灣從事兩岸民間交流的機構可申請兩岸交流基金項目」，明顯是透過金錢施惠、拉攏。

據分析，前年五二○後，中國鎖定我方特定族群，如原住民、村里、宗教、黑幫等，以資助經費舉辦活動等施惠行為，強加拉攏，甚至發展組織或鼓動陳抗，企圖影響台灣選舉，對國家安全造成影響。同時中國藉此介入我民間團體運作，進一步為其在台代言或推動中國在台的作為。

政院今開會討論因應措施

針對中國卅一項惠台措施，行政院今將由行政院副院長施俊吉邀集各部會開會討論因應措施。

事實上，惠台卅一項措施，僅兩項是新措施，其中之一為開放台灣徵信機構與中國徵信機構合作。相關官員指出，過去雙方銀行業者曾建議推動此項合作，但金管會考量涉及個資跨國處理與利用，對國人權益與產業、社會安全等都有重大影響，且中國對個資難有保護，資料恐做政治監控，目前我方並未開放。

另外，中國宣稱繼續在中西部、東北地區設立海峽兩岸產業合作區，鼓勵台資企業向中西部、東北地區轉移並參與「一帶一路」建設。 官員分析，此是去年下半年中國推出的新措施，成效尚難評估，此為反制我新南向政策，讓在核心地區發展不好的台商轉進到邊疆，在中國「一帶一路」的脈絡下，與南向國家連結，並提供降低「五險一金」等優惠。

據指出，雖有十二項惠台措施針對台商，不過，包括參與「中國製造二○二五」、參與基礎設施及政府採購等，其實在去年中國的「國務院關於擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知」文件上，早已對外資開放，並非獨厚台資。至於台商減稅規定，此項措施中國的內外資均可運用，並非是針對台資降稅。