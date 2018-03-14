邊嗆邊談 美歐將協商關稅障礙

2018-03-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普對進口鋼鋁祭出高額關稅，貿易夥伴在反抗與斡旋間謹慎回應，希望能取得豁免；川普週一再度於推特上發文，美國商務部長羅斯將和歐盟代表商談，力促取消「大幅關稅和障礙」。

川普在公布鋼鋁關稅後，釋放出若盟國願意在其他貿易爭議上讓步，可能給予豁免的態度。繼加拿大、墨西哥後，澳洲也進入豁免國名單；德國總理梅克爾週一表示，她希望能透過談判，而非報復措施來解決貿易糾紛，顯示更柔軟。

梅克爾表示，她樂見歐盟與川普政府的會談，雙方在關於公平貿易上持不同觀點，應以談判方式克服，而非用單方面行動來解決；若無法避免，德國當然會設法回應，目前仍聚焦在談判，且還有很多機會。

美國計劃全面性對鋼鐵課徵廿五％、鋁課徵十％關稅，預計在三月廿三日生效。川普在推特上表示，商務部長羅斯將與歐盟代表展開談判，「討論歐盟針對美國大型的關稅壁壘與障礙，如何不公平的傷害美國農民及製造業」。

歐盟貿易事務發言人Enrico Bravo表示，本週預計在各種層級展開聯繫，但美方豁免標準並不明確。其他歐盟官員指出，不會在這個關鍵時間點上討論「其他的貿易問題」；歐盟對美國及其他國家進口汽車課徵十％關稅，而美國對歐盟進口車的稅率僅二．五％。

「華爾街日報」分析，美國的貿易夥伴目前在確保與美國陣線一致的同時，又得向外界解釋不會受美國關稅威脅；加拿大總理杜魯道週一致電川普，力促永久豁免鋼鋁關稅，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）則說，加拿大不會受制於任何形式壓力，不會為了關稅豁免，屈服於川普政府在NAFTA（北美自由貿易協定）的要求。