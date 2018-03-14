雙通併破局 科技業掌聲多

2018-03-14

〔記者洪友芳、卓怡君／綜合報導〕美國總統川普禁博通併購高通，工研院產經中心（IEK）主任室計畫副組長楊瑞臨直言，不只台灣半導體產業不樂見雙通併，英特爾、谷歌等全球科技大咖也是一樣，雙通併不成、科技業界是掌聲多；但清大電機系特聘講座教授吳誠文認為，迎接物聯網時代，半導體業往後接單難度提高，不管國際大廠併不併，台灣業者都得更努力。

楊瑞臨指出，雙通併被擋，對台灣半導體產業算是好事，不僅IC設計業競爭壓力減，晶圓代工或封測業的議價也不會遭受壓力。

他分析，從過去博通前身的Avago（安華高）就是不斷併購，經營策略與手法都太過重視財務報表與短期績效，這固然可帶動股價與市值竄高，但對長期技術研發相對不熱中，美國當然擔心若博通吃掉高通，會影響高通在5G領域研發與布局，讓中國華為及海思等趕上。

不過，工研院資通所前所長、現任清大電機系特聘講座教授吳誠文認為，雙通併可互補，有助於對抗雲端系統公司，這對手機結合物聯網很重要，因得掌握大數據；不管雙通併不併，台灣半導體都要努力投入研發提升技術，並與系統廠連結；因為人工智慧相關IC商機將會被雲端系統公司吃走，雙通併不成，台灣產業界競爭壓力並沒有紓解。

法人則分析，雙通併對於與高通是競爭關係的台廠而言，是對手變大、競爭壓力也變大；對與兩家有合作關係的台廠也不利，因業務將集中在同一個籃子裡，議價壓力也會變大；綜合研判，雙通併破局是IC設計聯發科得利最多，晶圓代工及封測業壓力也會減輕。