國安考量 川普︰永遠不准博通併高通

2018-03-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普十二日頒布行政命令，以「保護國家安全」為由，禁止新加坡網通設備大廠博通（Broadcom）以一一七○億美元（約三．四五兆台幣）對美國行動晶片鉅子高通（Qualcomm）的敵意收購；雖然博通先前擬把總部由新加坡提早遷至美國，藉以迴避美國外來投資委員會（CFIUS）審查，但這個科技史上最大規模的併購案還是以失敗收場。

博通總部遷美也沒用

博通僅簡短聲明，強烈不同意「收購高通提議構成任何美國國安顧慮」。高通則不願回應。博通前日宣布將較原計畫提早一個月，趕在高通股東會前，將新加坡總部遷至美國；且在川普命令頒布前幾小時，博通執行長陳福陽才剛赴美國國防部與CFIUS官員會面，試圖在最後一刻搶救這項交易。

美國財政部週日信函指出，博通多次違反規定，包括在美國收購相關證券申報等行動前，未提前告知該機構；且證實CFIUS對該案調查中發現國安疑慮。CFIUS是由美國財政部主導、對外資併購國安審查的跨部會機構，可建議總統否決交易，採秘密審查；因高通是美國國防部供應商，此案在該機構審查範圍內。

英國金融時報分析，「雙通併」在買賣雙方尚未達成協議前，川普就採取行動封殺，創下美國史無前例紀錄，白宮已變成企業併購交易中的關鍵玩家，國安考量將左右未來兩年美國晶片業的整併潮。

頒布行政命令 「立刻並永久放棄這項併購提議 」

根據川普頒布的行政命令內容，可信證據讓他相信，博通在收購高通後，「可能會採取使美國國安受損的行動」；因此他禁止博通對高通的收購提案，其他「實質上等同於合併、收購或接管，無論直接或間接生效，也被禁止」；並下令博通和高通「應立刻並永久放棄這項併購提議 」。

該命令採納CFIUS建議，堵住博通未來在川普任內併購高通的各種可能，除顯示川普政府在外資併購敏感科技業的強硬立場，也反映出對中國在5G行動通訊發展恐占上風的擔憂。

川普上任僅一年多，CFIUS出手擋下外資對美國科技業併購案至少六起；高通案是美國歷任總統第五次否決的併購交易，也是川普叫停中國官方資助的私募基金凱橋資本（Canyon Bridge）併購萊迪思半導體案後的第二例。