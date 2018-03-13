馬習會檔案未移交》法界：最高可判5年

2018-03-13

〔記者吳政峰、黃捷、溫于德／台北報導〕馬習會成行前，馬英九與習近平的接洽過程備受爭議，律師周武榮認為，兩國元首的互動與外交政策息息相關，依照我國「檔案法」規定，都必須留存紀錄、檔案並列冊，若這些文件消失未移交，除會被質疑對新政府隱匿，還恐觸犯刑法一三八條的「毀棄、損壞、隱匿公文書罪」，最高可處五年徒刑。

周武榮並強調，馬習會雖比較像是親善之旅，但馬英九若真的有隱匿文件，甚至被查出與習近平有任何內容損及我國政權的私下協議，就算馬英九後來未送立法院備查，致使協議無效，仍可能觸犯外患罪。

不過前中興大學校長、現任興大法律系講座教授黃東熊認為，我國刑法沒有規定若未移交檔案會觸法，因此不具刑責問題。

交通大學科法學院副院長林志潔則表示，總統也是人，也需保有隱私，不必每通電話、每個會面都得揭露，但理論上總統府應該要做總統的言行記錄。林舉美國為例說，總統幾點見誰、說了什麼，都有法律規範應該記錄並揭露，確定有沒有利益衝突。

林志潔認為，總統府應要有類似「總統職權行使法」的法律來規範總統言行，如果沒有法源依據，很難說馬英九違法，但這就是法制上的缺漏。

林志潔認為每個政務官、民意代表面見的人都應該要揭露，才能讓大眾了解事情的來龍去脈。

台北大學法律系教授李榮耕指出，依法公文書確實應完整移交，但無從得知馬蔡之間的檔案移交情形，不便評論。