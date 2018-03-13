馬習會檔案未移交》綠委：涉隱匿公文罪

2018-03-13

〔記者曾韋禎／台北報導〕馬政府策畫「馬習會」疑以體制外管道進行，未移交相關檔案給蔡政府。民進黨立委認為，應存留公文而未存留，已違反「國家機密保護法」，更有觸犯隱匿公文書罪之嫌。

應追究相關責任

民進黨立委陳其邁指出，「馬習會」形成的階段完全是黑箱作業，外界事後得知的第四次兩岸事務首長會議（廣州夏張會），也是確定要進行「馬習會」所演出的，只是個幌子。他說，原本幕僚提供給前總統馬英九的劇本是「一中各表」，馬卻脫稿演出「一中原則」，讓我方人員大為傻眼。他強調，涉外事務絕不容黑箱作業，應追究相關責任。

民進黨立委管碧玲表示，現在的「國家機密保護法」已完整規範該如何核定、保存機密，即使總統也該遵守，怎還能再搞秘密外交？特別是針對中國，否則國人被偷偷賣掉也都不知道。

她說，台灣已是一個相當成熟、有體制的民主國家；就算需要極高度保密，我方也該存留相關紀錄，這是對人民負責的態度，即使對方翻臉不認帳，我們還有民意做為國家的後盾。

民進黨立委蔡易餘說，兩岸首長會面是何其慎重的大事，絕不可能憑空產生，先前一定會透過密使進行溝通、交換意見；只要有留下任何官方文件、附件都是公文書，如果這些該移交的公文統統都消失了，就涉及隱匿公文書罪，可判五年以下有期徒刑。

民進黨團總召柯建銘批評，這太荒謬了，政府一定要追究責任。他強調，政府要進行秘密外交，怎麼可能都沒留下任何文件、檔案、資料？要靠口頭承諾或腦海中的記憶嗎？若雙方理解不一致，要以誰的為準？不管是法律、行政或政治責任，都應追究到底。