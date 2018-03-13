馬習會檔案未移交》美制度完善 一張紙條都完整保存

2018-03-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際間的政府溝通，仰賴多層次的往來互動，為雙方正式對話奠定重要基礎。中研院歐美所研究員裘兆琳強調，美國的經辦人員「連一張手寫紙條都完整保存」，使後人能夠清楚交涉脈絡，值得我方學習；中研院歐美所副研究員黃偉峰則說，美國施行兩百餘年的民主制度，政黨輪替多次，移交作法行之有年，成為實務上的慣例，不若我國雖有相關法規，但「移交多少各憑良心」。

美國總統川普與北韓領導人金正恩規劃見面，使朝鮮半島局勢瞬間緩和，類此元首層級的會面，從事前、事中到事後，官方管道至非官方渠道等，皆須多次磋商與安排，方能完備見面過程，使正式對話順利進行。

以美國為例，裘兆琳表示，不同總統會有不同作法，例如美國前總統尼克森著手改變對中共的態度，就與前面的總統相當不同，但不論如何，美國對於文件檔案等資料保管與移轉，都相當有制度，「連一張手寫紙條都完整保存」，使後人能夠清楚交涉脈絡，值得我方學習。

黃偉峰則說，美國實行民主制度兩百餘年，政黨輪替多次，雖然成文立法可能是原則性的規範，但實際操作上已行之有年，成為慣例，且美國國家認同清楚，與台灣國情及政治文化不同；台灣經歷近四十年的威權體制，威權體制之下「當然沒有人考慮移交的事」，作為年輕的民主政體不僅缺乏經驗，後來執政的民進黨也難以掌握「政府到底藏有多少秘密」。

「馬政府藏多少秘密 難掌握」

儘管我國在「政務人員法」或「公務人員交代條例施行細則」等法規中，設置政府檔案移交清冊的相關規定，但黃偉峰直言，法規定出大略方向，關鍵仍在實際執行，「移交多少各憑良心」。