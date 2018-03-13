中國攬才》立委：我學術自主遠優於中國

2018-03-13

〔記者吳柏軒、陳梅英／台北報導〕中國提出所謂惠台卅一項政策，意圖磁吸台灣人才，多位立委昨在立法院教育文化委員會質詢教育部相關影響，立委提醒學界，中國「翻臉比翻書快」，台灣的學術自主遠優於中國，也呼籲政府須拿出因應對策；教育部長潘文忠則指出，除了推玉山計畫等措施協助大學留人攬才，現職公教人員涉及兩岸人民關係條例等規範，也會提醒現職大專教師避免觸法。

教部提醒大專教師勿觸法

教育部昨赴立法院做業務報告，立委質詢教部對中國惠台政策的相關因應措施。立委張廖萬堅說，去年十月福建省就提出要招攬台灣千名博士生人才，如今又開放台灣教授去申請中國國家級研究補助，台灣勢必面臨高教人才遭挖角的問題。

立委吳思瑤也說，中國鋪天蓋地的「綁才」，政府該控管台灣的關鍵產業與技術，應拿出態度，避免在兩岸學術交流的政策上，淪軟趴趴的政策宣導，更應提醒台灣優秀人才，中國國家主席習近平都可以稱帝，這個國家翻臉比翻書還快，台灣有民主，學術自主更遠遠優於中國，才是好的研究環境。

立委陳亭妃表示，兩岸學術交流過去都存在「曖昧」，如今中國放寬，學者應如何與中國交流，相關規範要更明確，避免讓一些學校或學者因不清楚法規與中國簽署了合作計畫而觸法。

潘文忠表示，教部從一○七年度就有各式留才政策，包含玉山計畫、高教深耕計畫，盼讓優秀人才留在國內服務，而目前現職的公教人員有兩岸人民關係條例、教育人員任用條例等規範，會積極提醒現職人員，避免因不熟悉法律而觸法。

國發會提多項人才措施

國發會主委陳美伶昨列席立院經濟委員會時也指出，企業佈局與人才競逐已經是趨勢，我們應對自己有信心，持續壯大自己，改善台灣投資環境，這樣自然留得住人，投資也會進來。國發會已提出留才、攬才等多項策略，陸續修改產創條例、公司法及所得稅法，外國人攬才專法也於今年上路，這些措施與行動方案陸續落實，相信中國惠台措施對我國衝擊不會太大。