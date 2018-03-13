惠台出招 中國攬才亂槍打鳥

2018-03-13

廣發加盟信 學者：談不上挖角 反像「政策性宣示」

〔記者吳柏軒、凌美雪／台北報導〕中國甫推惠台卅一項政策，對挖角台灣人才大舉出招，昨天已有傳播學者收到中國福建省閩江學院人文與傳播學院的招募信件，提供年薪從十五萬到一百萬人民幣待遇（約六十九萬到四百六十一萬元新台幣），但學者發現該「加盟」信是廣發，宛如「亂槍打鳥」，實在說不上「挖角」，反而較像是「政策性宣示」。

包含台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚、世新大學公共關係暨廣告學系助理教授駱麗真等多位學者，昨天接連在臉書披露收到上述信件，顯見中國針對惠台政策，已展開具體行動。

學者研判 福建有業績壓力

賴祥蔚說，看就知道，該封信只是替換名字，廣發給很多學者，可能是想快速挖角，卻跟一般認真的挖角不同，疑似是「亂槍打鳥」，研判可能是該省分有招攬台灣人才的壓力。賴祥蔚也直言，價碼訂在十五萬到一百萬人民幣之間，若是年薪十五萬人民幣，根本不可能挖到台灣教授，對社會新鮮人或許有誘因。

政治大學傳播學院院長林元輝表示，目前未聽聞系上有教授收到類似信件，也疑惑自己「怎麼沒收到？」林元輝也認為，分析收到信的教授與專長，就可得知對方招募的目的，但中方竟採廣發電子信件方式，實在說不上「挖角」，反而較像是「政策性宣示」。

林元輝也直言，信中提供的待遇範圍太廣，十五萬人民幣才六十多萬新台幣，台灣的助理教授年薪至少八、九十萬元，根本不具吸引力，但若是百萬人民幣就比年資最頂的教授還高薪，這種廣發招才信的影響力尚待評估。

薪資落差大 有認真辦學嗎

也有學者說，薪資落差這麼大，讓人懷疑「是不是認真在辦學？」「是不是一直提供這麼好的條件？」「是不是達到階段性目的就不一樣了？」該學者也不客氣地說，如果自己的科研能量大到足以受中國禮遇，相信美國也會歡迎，「那為什麼要去中國？」而如果自己不夠優秀，中國還歡迎，他就會認為中國只是想階段性地掏空台灣的教職人員，「當然，如果他們歡迎流浪教師，情況就不一樣。」