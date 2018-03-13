司法話題》已婚陳鴻斌 摸、抱、強吻未婚女助理

2018-03-13

擋門口不讓離開 再審竟認騷擾行為「不嚴重」

〔記者楊國文／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉性騷擾女助理，鬧得滿城風雨，再審雖改認他騷擾行為「不嚴重」，但從相關評鑑、懲處資料可知，陳男不顧法官及已婚身分，頻對女助理有強吻、牽小手及愛的抱抱等脫序行為，甚至還擋在辦公室門口不讓對方離開，行徑可謂大膽至極。

辦公室擁抱女助理 竟認行為適當

根據原判決，陳至少有約女助理牽手散步、要求女助理不能接受其他已婚男人邀約、不讓女助理離開辦公室、在辦公室內擁抱、購物時幫女助理付帳、買兩萬餘元相機送女助理、邀請女助理上山照相、在續聘會議上替女助理掩蓋疏失等八項不當言行，但再審合議庭卻改認後五項不成立，並以陳曾表示要幫女助理介紹美國柏克萊大學畢業、曾在加州執業的律師當男友，認定他「懸崖勒馬」而予以輕判。

「他是老闆」 女助理不敢拒絕

據法官評鑑資料，陳鴻斌早從二○一二年十一月起，就多次在他專屬的辦公室內，利用談公事等理由，要求女助理和他握手，還要女方「給一個hug（擁抱）嘛」，女助理雖面露難色，但擔心拒絕會影響隔月續聘結果，考量「他是老闆」而不敢開口拒絕。

隔月，陳鴻斌主動告訴女助理：「若有我支持妳，妳的續聘案ＯＫ啦！」接著多次邀約及藉故碰觸女助理，還找女助理到政治大學旁的河堤散步，並問：「可以牽手嗎？」女助理為保飯碗，不敢明確拒絕，不料回到車上後，陳又將頭靠在她肩膀，叫她閉上眼睛並強吻其左嘴角，她才終於忍無可忍，將陳推開並怒罵：「只有我男朋友可以做這種事！」

後來女助理以受傷為由請公假一個月，銷假上班後，明確警告陳鴻斌不准再碰她或約她出去，但陳自認兩人之間仍有「灰燼」存在，仍數度撩撥女助理的頭髮及碰觸其肢體，甚至還威嚇「絕不會原諒妳接受其他已婚男子邀約」。

二○一四年六月，陳鴻斌某次和女助理說話時，女助理告知兩人所談並非公事，作勢離開，沒想到陳竟快步擋住辦公室門口，阻止對方離開，女助理心生恐懼下，決定在臉書揭露這段騷擾過程，陳的行為才被揭發。