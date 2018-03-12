司法話題》降低法台、廢除敬禮 司改，努力去威權化

2018-03-12

〔記者楊國文／台北報導〕我國近年來司法改革中，較讓人印象深刻的是，將法院以往象徵權威的意識形態圖騰一一去除，這次廢除戒嚴時期訂頒的法警對法官行「舉手禮」的敬禮規定，可說是司法院這些年來最明顯的「去威權化」動作。

司法院從二○○二年修正刑事訴訟法，並自二○○三年起，全面採用現行的「改良式當事人進行主義」，因採用交互詰問制度，證據的調查、詰問，都由當事人身分的檢察官、律師負責，司法院一舉將法庭內法台高度降低十五公分，塑造法院親民形象，被公認為是近年來成功將法院去威權化的象徵之一。

電子卷證制度 讓法庭更公開透明

另一項重要改革，則是司法院近年來大力推行的法庭電子卷證制度。雖有法界人士認為，將案件所有證據清楚呈現在螢幕上，只能視為便民措施之一，目的是不致出現雞同鴨講的情況，不過，檢方和多位法界人士認為，採行電子卷證的可貴，是讓法庭「更公開、透明化」，去除權威感，讓旁聽民眾也能對所有證據一目了然，讓法官審案時接受更嚴格的監督，也是去威權化的一項作為。

司法官員指出，在戒嚴時期背景下，法官在某種程度下，被視為威權象徵之一，而法院的可貴在於獨立審判、查明是非，國人尊敬的是整體法院的民主制度，而非法官個人，因此，這項行之有年向法官敬禮的規定，已不合時宜，而被廢除。